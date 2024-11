Kate Middleton continúa recuperándose de su diagnóstico de cáncer y vuelve a aparecer, de a poco, en actos públicos. Si bien los príncipes de Gales habían anticipado que el proceso de quimioterapia los alejaría del centro, la princesa empieza a volver de a poco y, como siempre, lo hace con su estilo personal.

La primera aparición de Kate MIddleton después de cuatro meses.

El truco de Kate Middleton para reutilizar sus prendas y que parezcan nuevas

Este fin de semana, Kate Middleton protagonizó dos apariciones consecutivas, dando muestra también de que su recuperación avanza. En este sentido, el sábado 16 de noviembre estuvo presente con el príncipe William en el concierto celebrado en recuerdo de los soldados caídos. A su vez, al día siguiente presenció la ofrenda en el cenotafio desde un balcón, luciendo un vestido que parecía nuevo.

Sin embargo, en el placard de Kate las prendas van más allá de lo nuevo y lo usado, porque cuando se tiene estilo personal, todo puede ser renovado. Por su parte, su vestimenta no cuadraba con otras que ya había lucido antes, pero para los seguidores de la princesa no fue difícil notar que se trataba del mismo abrigo de Catherine Walker que había usado en la misma ocasión en el 2020.

Teniendo en cuenta esto, la princesa de Gales decidió modificar algunos detalles, entre ellos los botones blancos, que cambió por unos de terciopelo que combinaban con el lazo que añadió en el cuello. A su vez, se distanció de los flecos de las hombreras, tal vez uno de los detalles más característicos del atuendo, dejando un abrigo que parecía nuevo.

Kate Middleton y su talento para pasar de botones a lazo en un simple paso.

No es la primera vez que Kate Middleton decide reutilizar algo de su armario, sino que ya había sucedido en otras ocasiones, como cuando apareció por primera vez después de informar que estaba recibiendo quimioterapia. La princesa, con la responsabilidad que ocupa su rol, no quiso faltar a una cita importantísima en la agenda de los Windsor, el Trooping the Colour, y se hizo presente con un vestido blanco de Catherine Walker, la diseñadora favorita de Lady Di.

En este caso, se trataba de un diseño de manga larga y corte liso que la esposa de William había estrenado en un acto previo a la coronación de Carlos III. Por su parte, cuando lo usó por primera vez, en mayo de 2023, el vestido se destacaba por un ribete negro en el cuello y otro detalle del mismo color, pero más ancho en la cintura, con el objetivo de marcar su silueta.

Sin embargo, en el Trooping the Color el ribete de la cintura cambió por uno doble y se añadió una lazada en el escote. Por otro lado, también se recuerda la modificación a la que sometió uno de sus vestidos usados en la alfombra roja y cómo pasó de lucir un marcado escote con los hombros descubiertos en los Premios Bafta 2017 a añadir unas pequeñas mangas en su look para la American Portrait Gala de 2019.

Se trataba de un diseño firmado por Alexander McQueen, la misma marca que diseñó su vestido de novia y que le aporta un estilo característico a Kate.

Kate Middleton y su capacidad para convertir un vestido strapless en uno con mangas.

A partir de este look, recae la siguiente customización de la princesa de Gales. El vestido de Alexander McQueen, que estrenó en una cena oficial organizada por el jefe de Estado de Malasia, partía de unas mangas semitransparentes y es un vestido que Kate ha reutilizado para asistir a los Premios Bafta 2020, pero con las mangas renovadas.

Kate Middleton y su vestido con mangas transparentes.

No hace falta repasar muchos looks de la mamá de Charlotte para descubrir que no es necesario mucho para lucir con elegancia y estilo, y que con un solo atuendo se pueden hacer muchas cosas. Más allá de su gestión, si hay algo en lo que nunca ha decepcionado la princesa de Gales es en sus atuendos, ya sea algo nuevo, usado por ella o usado por otras leyendas de la realeza.

VFT