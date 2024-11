El rey Carlos llegó a sus 76 años, y si bien es motivo de festejo, la familia real se ve atravesada por distintos problemas que impiden celebrarlo por completo. En este sentido, Carlos III cumple hoy 76 años mientras continúa luchando contra el cáncer, enfermedad que también sufre su nuera Kate Middleton. Además, la familia se ve afectada por una serie de disputas entre ellos, sobre todo entre los hijos del rey.

El rey Carlos III cumple 76 años.

El sentido mensaje de Kate Middleton y el príncipe William

Más allá de los problemas de salud que rodean a la familia, los príncipes de Gales vieron en el cumpleaños del rey un motivo para descansar de las adversidades y festejar que el rey Carlos llegó a sus 76 años.

Por su parte, Kate Middleton y el príncipe William compartieron una sentida historia en Instagram, donde le desean un feliz cumpleaños al rey a través de una foto de su majestad con un collar de flores y unas gafas de sol: “Wishing a very Happy Birthday to his Majesty the King!” (Deseamos un muy feliz cumpleaños a Su Majestad el Rey).

El sentido mensaje de Kate Middleton y el príncipe William.

En este sentido, los príncipes de Gales decidieron distanciarse de las problemáticas que los atraviesan y eligieron una foto de Carlos III con un tinte más informal que el que se suele ver en el rey.

Además, demuestran una vez más la cercana relación que tiene el rey con su nuera y el príncipe William. Se podría pensar que su majestad ve en Kate la hija que nunca tuvo, lo que explicaría, además, el dolor personal que siente por la enfermedad que comparte con Middleton.

Cómo festeja su cumpleaños el rey Carlos

Este 14 de noviembre, para su segundo cumpleaños tras la coronación oficial, Carlos elige seguir trabajando. Al igual que el año pasado, el rey optó por ejercer su rol desde su lugar en el Palacio Real y enfocó su día en apoyar el Coronation Food Project, el festival de comida excedente que tiene como objetivo reducir el desperdicio alimentario de la nación.

En este contexto, el rey Carlos no es el único que cumple años hoy, sino que la organización benéfica, inaugurada en el cumpleaños número 75 del rey, está celebrando su primer aniversario desde que se lanzó el año pasado como motivo de celebración.

El rey Carlos y Kate Middleton.

A partir de esto, Carlos visitará un nuevo centro alimentario en el sur de Londres y realizará una ceremonia de apertura virtual para otro, debido al éxito que tuvo su proyecto. Desde su creación el año pasado, la organización alimentaria permitió ahorrar el equivalente a 2,2 millones de comidas.

Respecto a su familia, lo que trasciende es que el rey Carlos este año eligió quedarse en Escocia junto a su esposa Camilla , quien además se está recuperando de una infección en el pecho luego de su viaje a Australia.

En relación a esto, el diario británico The Mirror sostuvo que el rey Carlos tiene un único deseo: “ver a sus queridos hijos, los príncipes William y Harry, reconstruir su relación interrumpida”.

VFT