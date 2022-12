Kate Middleton y Guillermo William en Boston: el gran día

El momento mas esperado en toda la semana para los príncipes de Gales ha llegado, la entrega de los Earthshot Prize, uno de los proyectos personales mas importantes Guillermo William. El proyecto y la entrega de este premio consiste en concienciar al mundo de la importancia de cuidar el medioambiente. Dentro de este premio esta dividido por categorías, como limpiar el aire, revivir el océano, proteger y restaurar la naturaleza, entre otros relacionados al cuidado del planeta. Los ganadores de cada una de estas categorías recibirán como premio un millón de euros para ayudar a que el proyecto salga adelante.

El viaje a Estados Unidos ha sido muy movido para los duques de Sussex, no han parado ni dejado pasar por alto nada, aprovechando al máximo la ciudad de Boston. La agenda comenzó en Greentown Labs (Somerville), que reúne a la comunidad startups relacionadas con la tecnología climática, una de las mas grandes de Estados Unidos. Esta visita finalizo con un niño vestido como un soldado de la Guardia Real, quien le regalo flores a Kate y le pregunto porque no estaba presente el príncipe de Gales, George. La princesa no dudo en responde que no podía faltar al colegio.

Los duques de Sussex son sorprendidos por un niño vestido de Guardia Real en Boston

Los príncipes se dirigieron a Roca, donde fueron recibidos entre aplausos y ovaciones por todos los que estaba presentes. Esta organización que busca ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión, y su misión es conseguir para ellos un futuro mejor, reduciendo los niveles de trauma, violencia y encarcelamiento.

¿Qué pasará en los Earthshot Prize?

Para esta edición 2022, promete tener no solamente glamour, sino que también contará con numerosos rostros conocidos y destacados como Billie Eilish, Annie Lennox y el actor Rami Malek.

Guillermo y Kate en Boston para los Earthshot Prize

Esta ceremonia se diferencia de otra por los ganadores, esta vez no serán caras conocidas, sino profesionales que se dedican a proteger y restaurar la naturaleza, hace unos días se daba a conocer el listado de los 15 finalistas y hoy se conocerán los ganadores.​

Una semana muy movida para la princesa Kate y el príncipe Guillermo en el continente Americano.