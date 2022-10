La feroz burla al Rey Felipe de España por una actitud junto a Letizia Ortiz en un acto oficial

El pasado miércoles en todo España se celebró el Día de la Hispanidad. Con este motivo, se realizaron varios actos, entre ellos uno en el que estuvieron presentes los reyes de España, Felipe VI y su mujer, Letizia Ortiz. Además, el presidente Pedro Sánchez que fue fuertemente criticado por una parte de la población ya que hizo esperar unos segundos al Rey.

Pedro Sánchez hizo esperar al rey Felipe VI dentro de su coche para dar comienzo al desfile militar y no pudo evitar ser abucheado. Sin embargo, esta actitud despertó un sin fin de opiniones divididas: hay quienes dicen que el accionar del Presidente fue una falta de respeto frente a la figura del monarca, mientras del otro lado están los que dicen que "no fue para tanto" y que no hay que ser "más papistas que el Papa". O mejor dicho, "más felipistas que Felipe".

Los reyes de España junto a Pedro Sánchez. AFP.

El público presente en el acto le gritaba "¡fuera, fuera!", así como otras frases subidas de tono contra Sánchez, en las que en resumidas cuentas le pedían su dimisión.

Los reyes de España y la infanta Sofía junto a Pedro Sánchez. AFP.

Los medios que defendieron a Felipe VI de España

En el caso de OKDiario considera que "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto flagrantemente el protocolo del 12-O para la llegada de autoridades con el objetivo de evitar la pitada popular que viene recibiendo en los últimos años por parte del público. Aunque no consiguió su objetivo, Sánchez llegó más tarde que el Rey y le hizo esperar junto a la Reina durante un minuto en el interior de su vehículo oficial."

El rey de España, Felipe VI. AFP.

Y continuó: "La radiografía de la escena, que en su totalidad suma cerca de minuto y medio, deja a las claras cómo Moncloa ha roto el protocolo del acto de manera flagrante".

El humorista Juan y Medio se burló del Rey Felipe de España

La espera de Felipe y a Letizia en el Paseo de la Castellana en el Rolls Royce de Patrimonio Nacional, hizo enojar a varios.

Sin embargo, tanto en redes sociales como en la televisión hubo quienes encontraron sin sentido este debate. Es que sostienen que los reyes son "personas de carne y hueso" y que no es "para tanto" que tuvieran que esperar unos segundos al Presidente.

El emblemático presentador español, Juan y Medio, hizo de las suyas y no tardó en subirse a la polémica."¿Qué esperó: media hora? ¿Veinte minutos? ¿Diez minutos?", comenzaba con su monólogo.

Por último, humilló a los reyes con su remate: "Está cronometrado: hablan de 42 segundos...". "No! Y otros hablan de tres minutos", le responden en el pase de humor. A lo que el comediante remata: "¿¿¿Tres minutos??? Alguien tendrá que atender al rey para que supere esta crisis...":