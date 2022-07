La importante decisión que tomó Pippa Middleton al dar a luz a su tercera hija 

Durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, vimos que Pippa Middleton estaba embarazada. Al parecer, la hermana de Kate Middleton nunca llegó a hacer oficial su tercer embarazo y según informó People, dio a luz hace apenas quince días en el hospital londinense St. Mary, donde también nació su primogénito Arthur Michael William en 2018, y Grace Elizabeth Jane en 2021. Si bien el nombre de la bebé es un secreto, esta no es la única decisión que tomó Pippa en el último tiempo, ya que acaba de decidir dejar Londres.

La licenciada en Literatura Inglesa, es una fanática del deporte y acaba de finalizar su segunda carrera: se graduó en un máster en Educación Física, Deporte y Alfabetización. “Siempre practiqué ejercicio físico y me encanta estar con los niños. Buscaba maneras de combinar estas dos pasiones y me di cuenta de que no hay suficiente información sobre la actividad física en los primeros años de vida de los niños. Quería saber más, no solo por mis propios hijos, sino para trabajar en este ámbito y hacer hincapié en la importancia de estar en movimiento desde edades muy tempranas” expresó la hermana de la duquesa de Cambridge en diálogo con Vanity Fair.

La menor de las hermanas Middleton, sin tener sangre royal consiguió su propia fortuna, un marido empresario, formar una familia feliz y vivir en un palacio, sin ninguno de los dolores de cabeza que tiene que soportar Kate por relacionarse con los Windsor. Mientras transita una nueva etapa en su vida, Pippa decidió dejar Londres para mudarse a Berkshire, donde acaban de adquirir una propiedad valuada en casi 18 millones de euros, y donde sus hijos podrán transitar una infancia en contacto con la naturaleza y cerca de sus abuelos.

Una fuente cercana a la esposa de James Matthews confirmó al Daily Mail que “Pippa y su familia están encantados, están viviendo un momento muy emocionante en sus vidas y deseando vivir más cerca de sus padres”. La pareja adquirió una casa de estilo georgiano, situado a solo 20 minutos de Bucklebury, donde viven los padres de Kate Middleton. La mansión cuenta con 30 habitaciones y 60 hectáreas de vegetación a su alrededor, además de un arroyo. Por el momento no se sabe si venderán la casa que compraron en Londres en 2015, pero lo seguro es que no vivirán más en dicha ciudad.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo dejan Londres y se mudan a un nuevo destino:

Luego del Jubileo de Platino, Kate Middleton y el príncipe Guillermo están modelando el papel que tendrán que asumir en los próximos años. Los duques de Cambridge son muy conscientes de ello, y el hijo del príncipe Carlos sabe que el futuro de la monarquía descansa sobre sus hombros, los de Catherine y sus hijos. Ante esta presión, el nieto de la Reina Isabel II tomó una importante decisión y dejarán Londres para instalarse en un nuevo destino.

En las celebraciones por los 70 años de Isabel II en el trono, los duques de Cambridge hicieron muestras públicas de su compromiso con la monarquía. Guillermo cumplió 40 años el 21 de junio pasado, y como se avecinan ciertas modificaciones, él mismo sabe que la familia necesita un cambio en su estilo de vida.

“La realidad es que están bastante limitados en lo que pueden hacer en Londres. Los niños no pueden ir al parque y patear una pelota de fútbol con amigos. Su plan es estar allí durante los próximos 10 a 15 años” reveló una fuente cercana a la Familia Real británica al periódico The Sunday Times.

Kate y Guillermo mantendrán su departamento en el palacio de Kensington como hogar familiar en Londres y sede de su oficina privada y de prensa; pero según reveló The Sunday Times, los duques de Cambridge dejarán Londres una vez que finalice el verano, para instalarse en una casa propiedad de la reina Isabel II en la finca del castillo de Windsor.

