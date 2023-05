El príncipe Harry viene teniendo conflictos desde hace años con la familia real, principalmente por su relación con Meghan Markle y su distanciamiento de sus deberes como parte de la Casa Real. Estas tensiones, no sólo le cuestan al duque de Sussex ciertos enfrentamientos con distintos miembros de la realeza, como el príncipe William y Kate Middleton, o incluso su padre, el rey Carlos III, sino que también pone en peligro su seguridad.

Hace algunos meses, al príncipe Harry se le quitó la seguridad oficial, a lo que el duque de Sussex sugirió contratar los servicios policiales con dinero de su bolsillo cuando se encontrara en Reino Unido. Sin embargo, rechazó este permiso que pidió el esposo de Meghan Markle.

El príncipe Harry

Fue en 2020 cuando el Ministerio del Interior del Reino Unido decidió retirarle la seguridad oficial al príncipe Harry y a Meghan Markle luego de que abandonaran sus tareas como miembros de la Casa Real Inglesa. Por esta decisión, el duque de Sussex se comenzó a preocupar por su seguridad y sugirió la posibilidad de pagarse él mismo un equipo de protección especializado.

Sin embargo, a pesar de que él creía que esto iba a ser altamente factible, la justicia le dio un revés que no se esperaba. El juez Martin Chamberlain le negó al príncipe Harry la posibilidad de apelar al fallo anterior. Esto fue con la justificación de que dejar que una persona particular pague por protección oficial va en contra del interés público. En este mismo sentido, la RAVEC (el Comité Ejecutivo para la protección de la realeza y las figuras públicas) y el jefe de la Policía Metropolitana, plantearon al Tribunal Supremo que los oficiales de los servicios policiales no son armas de alquiler para ricos y que, si se aceptara lo que el príncipe solicita, sería un precedente inaceptable para futuros casos.

El príncipe Guillermo junto al príncipe Harry

De todas formas, no es como si el príncipe Harry no contara con protección privada. De hecho, cuenta con un amplio número de guardaespaldas privados que lo protegen de cualquier situación de inseguridad. Pero lo que plantea el duque de Sussex es que los servicios de inteligencia del Reino Unido cuentan con muchas más herramientas e información privilegiada que los equipos privados no tienen.

La persecución al príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle vivieron un peligroso episodio en Nueva York. Los duques de Sussex fueron perseguidos por más de dos horas por unos paparazzis. Esto asustó a los duques por el hecho con Lady Di que terminó en su muerte.

En cuanto a este hecho, la seguridad del príncipe Harry y Meghan Markle aseguró que abordo de automóviles, motos y bicicletas, los paparazzis persiguieron el vehículo en el cuál se encontraban los duques de Sussex, sin importarle los semáforos en rojo y poniendo en riesgo la seguridad de otros conductores y peatones.

Príncipe Harry y Meghan Markle

"Los ciudadanos estuvieron en peligro en varios momentos. Podría haber sido fatal. Se saltaban los bordillos y los semáforos en rojo. En un momento bloquearon la limusina y empezaron a hacer fotos hasta que pudimos salir", dijo Chris Sánchez en diálogo con CNN.

