La Reina Isabel II hizo un importante anuncio que sorprendió a la corona

Desde el Palacio de Buckingham hicieron un importante anuncio que fue bien recibido por los activistas a favor de los derechos animales: desde ahora todas las piezas de piel que se confeccionen para la Reina Isabel II serán de pieles sintéticas.

La noticia fue difundida desde la institución que, además, confirmó que los diseños que la monarca ya posee en su armario con pieles originales no serán desechados por ella. "Para las prendas nuevas que se diseñen para la reina se emplearán solo pieles sintéticas. Eso no significa que todas las pieles de las prendas ya existentes serán remplazadas, o que la reina ya no vestirá pieles nunca más. La reina seguirá usando las que ya tenía”, dijeron desde el Palacio.

Angela Kelly, vestuarista de la Reina, también celebró la decisión y aseguró: “Si Su Majestad tiene que asistir a un acto un día de mucho frío, se emplearán solamente pieles falsas para abrigarla”.

Este cambio radical surgió después de la iniciativa de varias casas de diseño de terminar con el uso de piel animal para sus producciones. También, durante la Semana de la moda de Londres se declaró libre de pieles por primera vez en 2018.