La reina Letizia se lució desde la tribuna, junto a la infanta Sofía, en la final del Mundial Femenino de Fútbol entre España e Inglaterra tras la ausencia de los príncipes de Gales. Sin embargo, su buen trabajo como monarca se vio opacado por una desubicada actitud del presidente de la Federación de Fútbol de España.

La reina Letizia enfurecida por el escándalo que envuelve a España tras su triunfo en el Mundial

Hace dos semanas que las jugadoras españolas se consagraron campeonas del mundo tras ganarle a Inglaterra. El evento tuvo una gran importancia a nivel cultural, por el reconocimiento que se le dio a las futbolistas mujeres y sus torneos, y la presencia de la corona marcó una clara opinión respecto a la importancia que Letizia y Felipe IV le dan a su país.

Sin embargo, la noticia que más recorrió las redes no fue acerca del triunfo, sino del beso que Luis Rubiales, Presidente de Real Federación Española de Fútbol, le dio a una de las campeonas sin su consentimiento en la entrega de medallas. Como todo líder del deporte, el presidente se encontraba junto a Letizia y la infanta cuando agarró del rostro a Jenni Hermoso y la besó.

La cámara enfocó el momento justo y todo pasó tan rápido que nadie entendió bien la situación. Pero tras los comentarios en las redes que opacaban la felicidad de las jugadoras, Hermoso expresó que ella no estaba feliz con la actitud y que no esperaba que suceda una cosa así.

La prensa española enloqueció y Rubiales dio una conferencia de prensa en donde justificó sus actos y aseguró que la futbolista sí consintió el beso, pero que ahora estaba cambiando su discurso. Todo este escándalo enfureció a la casa real, ya que habían logrado dar una buena imagen ante los ojos del mundo, sobre todo tras la ausencia de Guillermo de Gales quien se ausentó a acompañar a su selección.

El momento que desató el escándalo en España

Nuria, la influencer española especializada en realeza, compartió las noticias que hacen referencia al enojo de la reina por el circo en el que se convirtió el triunfo. "Ganar un mundial de fútbol femenino no se ve todos los días. Que se vea empañado por un hecho repugnante mantiene a la reina muy pendiente de la situación aunque en silencio", leyó Nuria sobre la noticia.

Al pertenecer a una institución tan relevante, la mayoría de las veces las casa reales no emiten sus opiniones para no dar lugar a un conflicto político. España hace varios días que está en caos por todos los testimonios y perspectivas que se da de lo sucedido mientras que la reina Letizia no quiere pronunciarse públicamente.