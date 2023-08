La reina Letizia y Guillermo, príncipe de Gales, son dos de las figuras más relevantes en las monarquías de la actualidad, junto a Kate Middleton. El domingo ambos países se enfrentaron en la final del Mundial de Fútbol Femenino y los mismos ciudadanos enfrentaron a la monarca y futuro rey con una gran cantidad de críticas al hijo del rey Carlos III por una mala actitud.

El motivo de la fuerte pelea entre la reina Letizia y Guillermo, príncipe de Gales

El domingo se disputó la final del Mundial Femenino de Fútbol entre Inglaterra y España, dos equipos europeos que tienen mucha historia en común y discordia de por medio. Ambos países, con las monarquías más poderosas en la actualidad, fueron el foco de mucha interacción en las redes sociales por sus actitudes en relación a cada país.

La madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvo presente junto a su hija menor en la tribuna del estadio en Sídney, Australia, para dar aliento a su selección. Su presencia fue de mucha relevancia por la importancia que se le está dando al fútbol femenino y por la figura empoderada que brinda la monarca.

Tanto ella como su hija visitaron el vestuario para hablar con las jugadores y brindarles todo su apoyo sin importar cuál iba a ser el resultado. Por su parte, el esposo de Kate Middleton protagonizó uno de los mayores escándalos al ausentarse en el partido como el presidente de la Asociación de Fútbol de Inglaterra.

El príncipe asumió el cargo tras la baja de su tío Andrés de York y desde entonces encabeza la institución que administra dicho deporte. Sin embargo, su ausencia generó mucho enojo por parte de su pueblo ya que lo tomaron como un símbolo de indiferencia en un momento tan importante.

Según explica Vanitatis, el hijo de Carlos III no quiso viajar para "No dejar mi huella de carbono" al usar un avión privado en un viaje relámpago. Y es que se está cuestionando mucho a los propietarios de aviones que viajan todo el tiempo contaminando el planeta, pero no fue motivo suficiente para calmar las aguas.

La misma prensa británica destacó en los titulares el buen gesto de Letizia al estar presente junto a su hija como un símbolo de orgullo y respeto por las jugadores de su país, mientras que señalaron la grave indiferencia del hijo de Lady Di, quien quiso conformar a su país con un video de disculpas junto a Charlotte de Gales con una pelota en la mano. "Mucha suerte mañana, leonas", expresó.

De esta manera, la reina Letizia y Guillermo, príncipe de Gales, no solo fueron enfrentados por los usuarios de ambos países, sino por la prensa internacional. El futuro rey británico quedó expuesto, junto a sus ideales, al no querer acompañar a la selección inglesa que perdió contra España quedando en segundo lugar.