La noche de los premios Princesa de Asturias es el único evento oficial anual que reúne a los miembros restantes de la Familia Real: Felipe, Letizia, la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Aunque hubo rumores de que este año la emérita no asistiría, posiblemente debido a la intención de Letizia de evitar que su madre acapare la atención, la reina Sofía llegó como siempre: con discreción, elegancia y en un segundo plano, sin causar molestias.

No se ha capturado ni una sola foto oficial de este año entre la abuela y sus nietas. Además, Sofía no ha sido invitada a eventos de Leonor, como los premios Princesa de Girona. Al igual que Paloma Rocasolano, la otra abuela, solo asiste a los premios Princesa de Asturias. La diferencia en el trato hacia ambas ha sido notoria y evidente. Incluso, Letizia Ortiz le dedicó un saludo especial a su madre en el patio de butacas del teatro.

La princesa Leonor

Por otro lado, las imágenes de TVE han capturado un momento tenso cuando, al finalizar el evento, la reina Sofía desciende del palco superior donde había estado observando el acto e interrumpe el círculo donde conversaban el rey, la princesa y las autoridades. La abuela Sofía solo quería darle un beso a su nieta y felicitarla, pero la expresión de desinterés, incomodidad y desdén de Leonor es tan evidente que dos analistas catalanas expertas en lenguaje no verbal, Pilar Eyre y Patrícia Centeno, han llegado a la misma conclusión: la princesa de Asturias muestra un gesto de desprecio hacia la reina Sofía.

La relación de la princesa Leonor con la reina Sofía

Pilar Eyre grabó con su móvil la televisión de su casa y escribió "¡Madre mía!", generando un torrente de cientos de comentarios de personas que han percibido lo mismo: Leonor está tan habituada a obedecer a Letizia y a no sentir ningún tipo de afecto por la reina Sofía, a quien casi ni conoce, que en un momento como este no tiene ningún interés en entablar una conversación, intercambiar miradas o mostrar afecto hacia su abuela de 86 años. Sofía busca amor, atención y cariño de la princesa, pero no lo recibe.

A fin de cuentas, permanece en la memoria el famoso manotazo que Leonor le dio a su abuela hace seis años en la catedral de Palma, un incidente que desencadenó la conocida "guerra de reinas". En ese momento, quedó claro que Letizia, enfrentada públicamente a la madre de Felipe VI después de una misa de Pascua, intentó evitar que se fotografiara con Leonor, lo que dejó una mala impresión de la niña. Siguiendo el ejemplo que había visto en casa, Leonor, de manera abrupta, apartó a su abuela con un manotazo. Este vídeo se convirtió en el más visto de 2018.

Felipe VI, Letizia Ortiz y la Reina Sofía

Existen cientos de comentarios, pero quizás este resume el sentir general: Letizia y Leonor deberían mostrar más respeto hacia una mujer octogenaria que, aunque haya cometido errores en el pasado, ahora solo desea felicitar a su nieta.

N.L