Letizia Ortiz es conocida por su estricta disciplina a la hora de alimentarse y que esta tendencia también es transmitida a sus hijas y el mismísimo Rey Felipe.

Pero los designios de la reina Letizia Ortiz no son sólo en la intimidad de su Casa Real sino también en el colegio al que asiste su hija, la Infanta Sofía.

La joven asiste al Santa María de los Rosales, una escuela de alta sociedad española, donde muchas veces se queda a comer. En este sentido, es que la revista culinaria Mui Kitchen aseguró que la Infanta tiene una alimentación distinta a la de todos los alumnos.

La Infanta Sofía y Leonor, las hijas de Letizia Ortiz.

Según la publicación, Sofía no sigue los planes de la institución debido a las exigencias de Letizia Ortiz, quien habría pedido que se le hiciera una dieta especial a su hija menor para que esté igual de bien alimentada que en su casa.



Pero resulta que, tras el pedido de la monarca, la escuela habría accedido a la solicitud con una condición: pagar un extra, un plus que la Reina de España está dispuesta a asumir para estar tranquila de que su hija se alimenta como ella.

Cómo es el menú que Letizia Ortiz le exigió al colegio de su hija

De acuerdo a los pedidos de Letizia Ortiz, el menú de la infanta Sofía incluye verduras, proteínas y legumbres, además de los alimentos considerados "cheat-meal", como las papas fritas, que sólo los puede disfrutar una vez al mes.

La princesa Leonor y la infanta Sofía

Letizia Ortiz solicitó que Sofía consuma alimentos naturales, es decir, que no son procesados o ultraprocesados. La comida industrial como las facturas o galletitas no tienen lugar en este menú saludable: sólo se permiten platos que hayan sido cocinados al vapor, a la plancha o preparados in situ.

AL.M