A mediados de diciembre, cuando se estrenó la segunda parte de ‘Harry & Meghan’, el documental de Netflix que revela el verdadero motivo por el cual el príncipe Harry y Meghan Markle dejaron atrás a la familia real británica, el periódico The Sun publicó una columna escrita por Jeremy Clarkson en donde expresaba barbaridades sobre la actriz. El articulo recibió tantas críticas que el periódico tuvo que salir a pedir disculpas, y ahora lo hace el mismo autor.

Los Sussex reciben las disculpas de uno de los columnistas que destrozó a Meghan Markle

Jeremy Clarkson admitió en Twitter que se había excedido, pero nunca hasta ahora había pedido perdón directamente a Meghan Markle. Superado por el revuelo que generó, fue el mismo autor quien intento ponerse en contacto con los Sussex para enmendar su error. "Una de las cosas más extrañas que he notado en los últimos tiempos es que cada vez que se pide a una persona conocida que se disculpe por algo, no importa cuán sincera pueda ser esa disculpa, nunca es suficiente, pero voy a tratar de ir en contra de esta tendencia y pedir disculpas por las cosas que dije recientemente sobre Meghan Markle. Realmente lo siento" comenzó diciendo el escritor.

"Por lo general, leo lo que he escrito a otra persona antes de presentarlo, pero ese fatídico día estaba solo en casa y tenía prisa. Entonces cuando terminé, simplemente lo envíe. Cuando apareció la columna al día siguiente, todo explotó. Al principio, lo ignoré, pero cuando lo volví a leer fue horrible, no me podía creer que yo hubiese dicho eso. Supe lo que había sucedido de inmediato. Había pensado en una escena de ‘Juego de Tronos’, pero olvidé mencionarlo y parecía que quería que se ejerciese algún tipo de violencia contra Meghan. Aborrezco la violencia contra las mujeres, y, sin embargo, parecía estar defendiendo eso" agregó Clarkson en Instagram, sobre las razones por las que escribió su columna.

Por su parte, el príncipe Harry y Meghan Markle no aceptaron las disculpas del escritor, ya que aseguran que significa una excusa por abordar un patrón al escribir artículos que difunden odio, teorías conspirativas peligrosas y misóginas.

No obstante, en su última entrevista, el hijo del Rey Carlos III afirmó que no solo Jeremy ataco a su esposa, sino a muchas otras mujeres. "Alienta a otras personas, en particular a los hombres, a pensar que es aceptable tratar a las mujeres de esa manera tan horrible, hiriente y cruel" expreso Harry.

''Live to Lead'': El nuevo proyecto de Harry y Meghan

Los duques de Sussex luego del estreno de la polémica docuserie ‘’Harry & Meghan’’, en el que cuentan su historia y por qué debieron hacerse a un lado de sus funciones reales, además de los problemas con la Familia Real, estrenarán un nuevo documental.

‘’Live to Lead’’, está inspirada en Nelson Mandela, en el que contará con entrevistas con personalidades importantes a nivel internacional, tales como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden o la jueza de la Corta Supresa de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el 18 de diciembre de 2020 y la jugadora de rugby sudafricana, Siya Kolisi.

Mediante un comunicado, Netflix anunció este lanzamiento desde su cuenta de Twitter: ‘’Sus voces nos dan esperanza. Sus acciones dan forma a nuestro mundo. Su liderazgo inspira nuestro futuro. ‘Live to Lead’ (vivir para liderar, una serie documental presentada por el duque y la duque de Susex, se estrena el 31 de diciembre’’, además de compartir un adelanto de la serie.

El documental contará con siete episodios, en donde cada líder reflexionará sobre sus vidas y su verdad, es una producción directa de Harry y Meghan, en asociación con la Fundación Nelson Mandela.

