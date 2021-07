Máxima y Guillermo de Holanda revelan por qué sus hijas quieren vacunarse contra el Covid

La visita de Estado de los reyes de los Países Bajos en Alemania duró tres días. Con una agenda llena de compromisos, luego de varias citas, cinco looks y conferencias de prensa, los reyes se han ido muy satisfechos. Al aterrizar en suelo germano, Máxima de Holanda sorprendió a todos con su look, al lucir un vestido de corte asimétrico de la firma belga Natan, con intervenciones artesanales del pintor y artista argentino Pablo Piatti. Logró seguir captando la atención de todos los presentes, al usar una de las tiaras más simbólicas del joyero real, como así también al lucir el vestido de Valentino que rescató para la velada musical del martes por la noche, después de más de diez años.

Ante los medios de comunicación, Guillermo y Máxima de Holanda, confesaron su agrado de haber visitado Alemania, ya que en los últimos años han hecho varias visitas por la zona. Además, revelaron detalles sobre la intención de sus hijas de vacunarse contra el Covid-19.

A diferencia de otras casas reales que han compartido imágenes del esperado momento, la Casa Real de los Países Bajos no se pronunció en cuanto a la vacunación de sus miembros. De hecho, no hubo información oficial sobre si alguno de los miembros de la Familia Real Holandesa recibió la vacuna contra el covid-19. A principios de junio, durante una visita de trabajo de distintos periodistas en La Haya, el rey Guillermo les comentó que solo había recibido la primera dosis. Pero luego no hubo más información al respecto sobre la segunda dosis, y tampoco se sabe si la reina Máxima o la princesa Beatriz recibieron la vacuna. Este es el motivo por el cual, los periodistas presentes en las conferencias de prensa de la visita oficial de los reyes en el país germano, se hayan sorprendido al ver que Máxima y Guillermo trataran con tanta libertad el deseo de sus hijas de vacunarse.

Según confirmó el rey Guillermo, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, quieren su correspondiente vacuna contra el covid: "Han dejado muy claro que es su decisión, en consulta con nosotros". Y agregó "Las tres están muy ansiosas por contribuir al frente contra este terrible virus que nos ha afectado durante casi un año y medio. Y cuanta más gente se vacune, mejor. No te vacunas para ti, sino para tu prójimo, para que nosotros, como sociedad, podamos abrirnos de nuevo". Por su parte, la reina Máxima agregó que las niñas "La quieren, porque quieren libertad". Parece ser que la rutina de las jóvenes princesas estuvo condicionada en los últimos meses por la pandemia.

El motivo principal de la conferencia de prensa fue hacer una pequeña declaración sobre el tiroteo que sufrió Peter R. Vries, un conocido periodista de investigación de los Países Bajos. Vries recibió cinco disparos en la cabeza la noche anterior, cuando salía de su trabajo en una cadena nacional. "Los periodistas deben poder hacer su importante trabajo sin amenazas y con libertad. Nos sentimos conectados con todos los que están comprometidos con la libertad de prensa en nuestro estado constitucional" dijeron conmovidos los reyes de los Países Bajos.

Pablo Piatti, el artista argentino que intervino el vestido que usó Máxima de Holanda.

Los reyes de Holanda iniciaron su primera gira luego de la pandemia de coronavirus, en un avión que fue copiloteado por el mismo rey Guillermo Alejandro. La primera parada fue en Berlín, donde al bajar por las escaleras, la reina Máxima de Holanda captó la atención de todos los presentes.

Con un vestido de corte asimétrico y un estampado artesanal, llamó la atención de más de uno. La pieza elegida por la reina de los Países Bajos, fue de la firma de origen belga, Natan, que fue intervenido por el pintor y artista argentino Pablo Piatti.

El diseño consistió en un vestido blanco manga sisa, con líneas de colores verdes, azul y violeta, trazadas a lo ancho. Lo más llamativo de la pieza es el dibujo a mano de motivos florales, rayas de inspiración vegetal e insectos. Máxima le dio su toque personal, con una propuesta un poco más corta y asimétrica, y le agregó un pin al costado superior derecho.

Los reyes de los Países Bajos en su visita oficial a Alemania

La reina completó el look con guantes blancos, una vincha con la misma tela del vestido y un sweater tejido verde oliva, que le permitió dejar las mangas por fuera. El calzado elegido fueron unos stilettos de color verde más vibrante.

Una vez más, Máxima eligió un diseño exclusivo de Natan, una de las firmas más amadas por la soberana. El arte en cuestión ha sido una colaboración del artista argentino Pablo Piatti, quien reside en Europa desde su juventud. Piatti fue convocado por la firma belga de Eduard Vermeulen para crear una colección cápsula con inspiraciones orientales. El creativo fue seleccionado para darle su toque personal a los muros de algunos locales más emblemáticos de esa firma de moda, entre ellos la boutique de alta costura de Bruselas y la tienda de prêt-à-porter de Amberes.

Pablo Piatti es conocido por sus frescos y diseños de telas confeccionados a medida. Sus pinturas son el fruto de la combinación del universo de la música, literatura y la apasionada atención a la naturaleza.

El artista nació en Buenos Aires, pero con sólo 20 años se trasladó a Europa para iniciar su carrera artística. Sus pinturas, murales y papeles intervenidos artísticamente, llamaron la atención de un nicho muy selecto y exigente. Sin dudas, la versatilidad artística y experiencia de Pablo Piatti, fueron claves para que la reina de los Países Bajos elija su diseño, dándole un guiño a su país natal.

