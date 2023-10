Máxima Zorreguieta es una de las monarcas con mejor estilo en la actualidad. La argentina apuesta por producción holandesa y por prendas de uso diario que le permitirían pasar desapercibida. Lejos de los vestidos despampanantes y brillosos, la reina de los Países Bajos se lució con un look diplomático.

Máxima Zorreguieta deslumbró con un look diplomático en su viaje a Sudáfrica

A diferencia de otras royals como Kate Middleton, Máxima suele llevar en el día a día un estilo elegante, pero más urbano. Hace varios años decidió apostar a la industria holandesa para fomentar el consumo nacional y se mantiene pegada a dicha convicción que la posicionó como una de las referentes de la moda.

Zorreguieta se encuentra junto al rey Guillermo en Sudáfrica por un viaje protocolar que durará hasta el viernes. Su primer look impactó a todos, ya que utilizó un azul que no suele estar en su armario, y lo mismo sucedió con el segundo que dio mucho de qué hablar. Se trata de un look diplomático debido a su formalidad y vibra fashionista.

Máxima Zorreguieta y su look diplomático

La argentina es la prueba viviente de que se puede vestir elegante y acorde a una ocasión sin estar lejos de la moda. La reina de los Países Bajos apostó por un vestido blanco, con un leve escote en V, que llega hasta los tobillos y lo combinó con un saco del mismo largo, pero en un tono amarronado.

Máxima Zorreguieta

Una particularidad del abrigo es que no se cierra del todo en el frente ya que se agarra con un cinto de la misma confección. Asimismo, Máxima Zorreguieta sumo un tocado de realeza en su cabeza, un pequeño sombrero que se amolda a la estructura del cráneo con una leve red, y unos zapatos de vestir en color marrón.