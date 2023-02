Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro celebraron su aniversario de bodas con un romántico gesto

El pasado jueves 2 de febrero, Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro celebraron su aniversario de matrimonio y lo hicieron en medio de su gira protocolar por las islas holandesas del Caribe, viaje que están realizando junto a su hija la Princesa Amalia.

Cuál fue el gesto romántico que tuvieron Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro

Los reyes de los Países Bajos celebraron su aniversario número 21 de matrimonio con un gesto emblemático. Lo cierto es que ambos abrocharon un candado con sus iniciales en una escultura donde los enamorados se prometen amor eterno.

Allí, frente a una escultura llena de candados, la pareja sumó uno en color rojo que llevaba grabadas las iniciales de Guillermo Alejandro y Máxima (WA y M, en inglés). En el candado que la pareja real abrochó a la escultura agregaron la fecha de su aniversario de casados: 2 de febrero de 2023.

Guillermo y Máxima Zorreguieta celebraron su aniversario de bodas con un romántico gesto

De este modo, los reyes posaron sonrientes para los fotógrafos. Para este romántico evento, Máxima Zorreguieta eligió un look vibrante de vestido en color amarillo limón de estilo oversize, con puños marcados y cuello drapeado, de la firma Natán.

Cómo se conocieron Máxima y Guillermo

Máxima y Guillermo se conocieron en España. Un buen día, ella recibió la invitación de su amiga Cynthia Kauffman para asistir a una fiesta en Sevilla. Quería presentarle a un joven que había conocido en la Maratón de Boston. Cuando le mostró su foto, Máxima no mostró mucho entusiasmo pero en la fiesta todo cambió.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro el día de su matrimonio.

El candidato la invitó a bailar. Pero su metro ochenta y tres y su falta de habilidad hicieron que ella le lanzara con desparpajo un: “You are made of wood” (sos de madera). Él lejos de enojarse quedó encantado con esa latina, espontánea, divertida y dueña de la sonrisa más encantadora del planeta. Él era Guillermo de Orange, en ese entonces príncipe de los Países Bajos. El flechazo para él fue inmediato. Para ella no tanto y así fue como armó sus valijas y regresó a Nueva York.

El amor no tardó en llegar y luego de un tiempo de noviazgo, la pareja se comprometió en 2001. Pero la situación no fue fácil en un principio, debido a que Máxima era católica y Guillermo protestante, y además el padre de ella, Jorge Zorreguieta, fue secretario de Agricultura y Ganadería de Argentina entre 1979 y 1981 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

Cómo fue el casamiento de Máxima y Guillermo

Con un vestido de novia creado por Valentino, una tradicional tiara de diamantes que la novia aggiornó a su gusto y una puesta en escena de cuento de hadas sobre alfombra roja, ese 2 de febrero de 2002, Máxima Zorreguieta contrajo matrimonio con Guillermo Alejandro.

El 97% del pueblo holandés aprobaba la unión de Máxima con el heredero de la Casa Real de los Países Bajos.