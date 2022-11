Meghan Markle y el príncipe Harry dejaron la Familia Real británica en marzo del 2020. Desde entonces, los duques de Sussex renunciaron a sus privilegios y obligaciones, con el gin de trabajar para volverse financieramente independientes. Pero recientemente, un experto en realeza apuntó contra los títulos de la pareja, ya que insiste en que “solo hacen dinero para hablar mal de la realeza”.

Meghan Markle y el príncipe Harry: un experto en realeza apuntó contra sus títulos

Ante la sorpresa, la Reina Isabel II y su nieto acordaron la no continuación de las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público, además de la devolución de los nombramientos militares honorarios y patrocinios reales, que en un principio se iban a redistribuir entre los miembros activos de la Familia Real.

Esta semana en un programa de televisión británico, Tom Bower solicitó que le quiten sus títulos al príncipe Harry y Meghan Markle. El autor de la obra ‘Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors’ hizo fuertes revelaciones contra los royals, describiendo a la protagonista de Suits como “muy inteligente y sofisticada” y asegurando creer que el hijo del Rey Carlos III ni siquiera leyó el libro que está por publicar.

Además, Bower indicó que los duques de Sussex “hablan mal de la Familia Real dañándola y destruyéndola para promover sus propias fortunas y sus bienes”, señalando que ésta es una estrategia propia de Markle.

Por último, el experto indicó que el Rey Carlos III se está tardando en quitarle los títulos a su hijo y su nuera.

El plan del Rey Carlos III para traer a Harry y Meghan Markle de nuevo a la monarquía:

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry dejaron sus obligaciones reales, la Familia Real británica realizó una serie de acciones para intentar recuperar el control de la pareja. Durante la entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, los llamados “duques de Montecito” hicieron referencia al “dolor” que sentían cuando se le negó el título de príncipe a su primogénito, Archie. Ahora que el Rey Carlos III fue proclamado, salió a la luz el plan que tendría para que su hijo y su esposa vuelvan a la monarquía.

“Tuvimos una serie de conversaciones y preocupaciones, y decían que no querían que él fuera un príncipe o una princesa y que no iba a recibir seguridad” afirmó el año pasado la protagonista de Suits durante la entrevista con Oprah Winfrey. Tras la muerte de Isabel II, los hijos del príncipe Harry siguen estando en plena actualidad, a pesar de no ser príncipes, como sus primos, los hijos del príncipe Guillermo.

Según reveló la prensa británica, una de las preocupaciones de Carlos III sería darles un nuevo estatus a sis nietos Archie y Lilibet, a cambio de algo. Al parecer el soberano estaría dispuesto a seguir la tradición de la Patente de Cartas de 1917, en la que Jorge V estipuló que los nietos del monarca fueran considerados como príncipes, algo que no rige actualmente para los hijos de los duques de Sussex.

A pesar de la polémica, el hijo de la fallecida Reina Isabel II podría haber considerado la última decisión de la reina Margarita de Dinamarca, de despojar de su título de príncipes a parte de sus nietos. Según reveló Express, “Carlos III va a insistir en que Harry y Meghan sean respetuosos con la institución” y tal como afirmó la autora experta en realeza Katie Nicholl, “los títulos son importantes para Carlos y no los entregará libremente”.

