En julio de 2021 nos enteramos de que el príncipe Harry tuvo la brillante idea de comenzar a trabajar lo que se serían sus memorias. Luego de haber dejado atrás a la Familia Real británica, el hijo del Rey Carlos III y su esposa, Meghan Markle acordaron acuerdos millonarios con varias compañías, y entre ellos se encuentra el contrato con la editorial Penguin Random House, por el valor de 36,8 millones de libras esterlinas (42 millones de euros), para publicar “Spare”, el libro en donde Harry promete contar su vida de primera mano. El fallecimiento de la Reina Isabel II hizo que se postergara su publicación y ahora tiene fecha de publicación.

Spare: el libro de las memorias del príncipe Harry ya tiene fecha de publicación

“Estoy escribiendo no como el príncipe sino como el hombre en el que me convertí. Mi esperanza es que al contar mi historia pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde venimos, sino que lo principal es lo que pensamos” expresó el hijo de Lady Di tiempo atrás al Daily Mail.

Spare promete ser uno de los best sellers de la temporada y es uno de los lanzamientos editoriales más esperados de los últimos meses. El libro del príncipe Harry está escrito por el autor estadounidense J. R. Moehringer, ganador del Premio Pulitzer en 2000, que también escribió la biografía del tenista Andre Agassi.

Spare: el libro de las memorias del príncipe Harry ya tiene fecha de publicación

Se sabe que Harry viene trabajando en este proyecto desde hace aproximadamente un año, donde promete contar un relato íntimo y sincero sobre sus experiencias, los aprendizajes que lo llevaron a convertirse en la persona que es hoy en día, y las pérdidas que tuvo a lo largo de su vida. ‘Spare’ abarcará su vida pública desde la infancia hasta la actualidad, pasando por su etapa como militar, donde estuvo desplegado dos veces en Afganistán, así como su faceta de esposo y padre.

Spare: el libro de las memorias del príncipe Harry ya tiene fecha de publicación

Según reveló el Daily Mail, dado el interés que está generando su publicación, el contenido de las memorias del príncipe se mantendrán en secreto hasta el día de su publicación, que será el próximo 10 de enero de 2023. Penguin Random House dio a conocer la portada en la que aparece en primer plano el nieto de la Reina Isabel II, y fuentes aseguran que las ganancias por su venta serán destinadas a organizaciones benéficas.

Los príncipes Harry y Andrés en la mira: el Parlamento británico elige su futuro como consejeros:

Tras la muerte de la Reina Isabel III, Carlos de Inglaterra fue proclamado Rey. En sus primeros días de reinado, el monarca británico está dando pasos agigantados para asentar un importante cambio en la monarquía, y ello incluye delimitar quiénes son los miembros de la Familia Real. Mientras tanto, el Parlamento británico pretende llevar a cabo la primera reforma constitucional que pretende evitar que el príncipe Harry y su tío, el príncipe Andrés sean consejeros de Estado.

Los príncipes Harry y Andrés en la mira: el Parlamento británico elige su futuro como consejeros



El hermano del Rey Carlos III renunció a sus obligaciones institucionales en noviembre de 2019, cuando se lo relacionó con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, y a comienzos de este año, la Reina Isabel II decidió retirarle todos sus títulos militares y patrocinios reales, sin la posibilidad de ejercer ninguna función pública. Por su parte, el hijo del monarca británico dejó atrás la Familia Real en 2020 para emprender una nueva vida junto a Meghan Markle en California, lejos de los deberes reales y trabajar para ser financieramente independientes.

“¿Qué planes tiene el Gobierno, si es que tiene alguno, para enmendar la Ley de Regencia de 1937? ¿El Gobierno está dispuesto a continuar con una situación en la que los poderes del Consejo de Estado y de regencia recaen en el duque de York y el duque de Sussex, el primero que ha dejado la vida pública y el otro que vive fuera del país? ¿No es hora de que el Gobierno pueda hacer una enmienda sensata a esta ley?” preguntó este lunes el vizconde Stargate en la Cámara de los Lores.

Los príncipes Harry y Andrés en la mira: el Parlamento británico elige su futuro como consejeros



El rol del consejero de Estado consiste en actuar en lugar del monarca cuando este se encuentre enfermo o de viaje en el exterior, estando autorizados a llevar a cabo la mayoría de los deberes oficiales del soberano. Ante esto, ministros y altos funcionarios Buckingham están trabajando para que los príncipes Harry y Andrés no participen de ninguna manera en asuntos de Estado ante la ausencia del Rey Carlos III.

Actualmente pueden ejercer de regentes, los adultos mayores de 21 años de la Familia Real británica, que se encuentren en las primeras líneas de la línea de sucesión. Según reveló el Daily Mail “dentro de las próximas semanas, el Parlamento presentará la propuesta que contemplaría que el Rey pueda recurrir a un número más amplio de regentes, entre ellos la princesa Ana, que se encuentra en el puesto 16º de la línea sucesoria, y el príncipe Eduardo, que se encuentra en el puesto 13º”.

Los príncipes Harry y Andrés en la mira: el Parlamento británico elige su futuro como consejeros



Antes de morir, la Reina Isabel II dio el visto bueno a dicha propuesta. Ante la crisis que está atravesando Reino Unido, si cualquiera de los dos duques apartados representara al país, la situación podría agravarse.

FF