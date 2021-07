Otro disgusto para la corona británica: el príncipe Harry publicará sus memorias

Sin ninguna duda, la salud de la reina Isabel II soporta todo. Además de las pérdidas familiares, la última la de su esposo Felipe de Edimburgo, más las explosivas declaraciones de Meghan Markle y muchos otros contratiempos más, ahora se le suma la noticia de que su nieto, el príncipe Harry, de 36 años, tuvo la brillante idea de publicar sus memorias, en las que no se callará nada.

El libro, escrito en primera persona, será publicado por la editorial Penguin Random House quien le pagó una millonaria suma que ronda los 17 millones de dólares , que el hijo del príncipe Carlos donará a su fundación Archewell.

El príncipe Harry prepara sus memorias

Si bien todavía no está decidido el título, sí se sabe que lo escribió el periodista y escritor JR Moehringer, quien en el 2000 ganó un premio Pulitzer.

El tiempo estimado de trabajo fue de alrededor de un año y será un "relato de primera mano de mi vida", aseguró el marido de Meghan Markle según el Daily Mail y se publicará a finales del 2022 y también aseguraron que los 17 millones de dólares fueron sólo un adelanto del pago total.

La reina Isabel II angustiada por lo que pueda escribir su nieto

A menos de 2 años de la renuncia de Harry y Meghan a la corona británica, ya ambos acordaron con varias compañías, negocios millonarios, muchos de los cuales les traerán varios disgustos a la reina madre.

Fue el mismísimo Harry quien confirmó los rumores acerca de la publicación de sus memorias: "Estoy escribiendo no como el príncipe sino como el hombre en el que me convertí. Mi esperanza es que al contar mi historia pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde venimos, sino que lo principal es lo que pensamos".

La línea de tiempo que abarcará la publicación va desde su infancia en la vida pública hasta la actualidad y se incluirá también su paso por la milicia, su deber militar al frente del conflicto con Afganistán y su feliz presente con su esposa y su rol de padre con sus hijos Archie y Lilibet.

Meghan Markle y el principe Harry producirán una serie infantil en Netflix

Meghan Markle y el príncipe Harry dejaron atrás a la Familia Real para emprender una nueva vida en California, junto a sus dos hijos. Con la idea de iniciar nuevos proyectos, crearon su organización benéfica Archewell Productions, y se encuentran trabajando en lo que será “Heart of Invictus” (que seguirá la preparación de los atletas que participaran en los Juegos Invictus de La Haya 2022) y Pearl (una serie que se podrá ver en la plataforma de Netflix).

Pearl, será una serie infantil, donde el personaje principal es una niña de 12 años que se inspira en algunas de las mujeres más influentes de la historia. En una entrevista, la esposa del príncipe Harry dio detalles sobre su nuevo proyecto y comentó: “Como muchas chicas de su edad, nuestra heroína, Pearl, se encuentra en un viaje de autodescubrimiento, mientras intenta superar los retos de la vida diaria”.

LP