¿Dónde puso la mano? El accidente hot que involucró al Príncipe Harry

En medio de su gira por Sudáfrica, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, son el principal centro de atención, tanto por sus declaraciones a la prensa como por sus apariciones públicas.

En esta oportunidad fue el duque de Sussex quien llamó la atención gracias a un accidente "hot" que protagonizó junto a una mujer. El percance ocurrió este martes cuando Harry visitó a los atletas que representarán al Reino Unido en los próximos Invictus Games, una competencia de soldados heridos en servicio de 19 países.

Además de tener unas palabras con los deportistas, el príncipe Harry pidió hacerse una foto con ellos. Fue en ese momento cuando todos se reunían para la imagen que una de las atletas, llamada Lynsey Kelly, rodeó la cintura de Harry con su brazo y sin querer puso su mano sobre el trasero del príncipe.

“Lo siento, mi mano se ha quedado pegada en el trasero del príncipe Harry”, se le escucha decir a la mujer en el video que trascendió de ese momento. “La tienes casi en mi bolsillo”, le dijo Harry con mucho humor, tratando de que la joven no se sintiera incómoda. “Ahí está, ahí está!”, contesta la atleta entre risas nerviosas.

'My hands just stuck on Prince Harry's bottom'



Athlete Lynsey Kelly may have got more than she bargained for when she posed with Prince Harry at the launch of next year's Invictus Games



Read @chrisshipitv's piece here: https://t.co/XUcg9Qu7VX pic.twitter.com/ix4Pfx71Vi