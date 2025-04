El rey Carlos III, al igual que Kate Middleton, tuvo un 2024 poco esperanzador en lo que respecta a su salud física. El mismo fue diagnosticado de cáncer en febrero del año pasado, y desde entonces su presencia en hospitales, clínicas y centros de salud se volvió más frecuente que nunca.

Recientemente salió a la luz que el viudo de Lady Di continúa en Highgrove, a 25 kilómetros de Londres debido a insólito suceso que afectó su cuadro de manera considerable. A pesar de que sus funciones como monarca se encuentran reducidas al mínimo desde hace ya varios meses, este nuevo hecho complicaría aún más al rey de 76 años de edad.

Carlos III y su delicado estado de salud

Qué se sabe de la salud del rey Carlos III

Carlos III ingresó el pasado jueves 27 de marzo de emergencia a la clínica después de que los efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer se amplificaran de forma tal que no habrían encontrado alternativa a que el monarca permaneciera allí por el lapso de una noche.

El Palacio de Buckingham esta semana actualizó el parte médico de la cabeza de la monarquía española, y admitieron que este hecho no supondría un retroceso en su recuperación. No obstante, no todos los royals opinarían igual.

Rey Carlos III

A partir de que el rey sufriera los daños colaterales del tratamiento, desde el Palacio se decidió que no continúe con su rutina ni con su agenda protocolar hasta asegurarse que se encuentra estabilizado.

El actual esposo de la reina Camila no podrá afrontar las tareas de representación del trono, ya que los profesionales médicos le habrían aconsejado que mantenga al mínimo posible sus responsabilidades.

El comunicado que explica el estado de salud del rey Carlos III

“Su Majestad debía recibir las Cartas Credenciales de los Embajadores de tres países diferentes esta tarde. Mañana tenía previsto cumplir cuatro compromisos públicos en Birmingham y lamenta profundamente no poder asistir a ellos en esta ocasión”, expresó el comunicado oficial de Buckingham.

A pesar de que se asegura que en el centro médico el problema físico del rey no pasó a mayores, hay versiones que apuntan a que desde el Palacio intentarían ocultar su verdadero estado de salud con el fin de no generar mayor preocupación ni especulaciones.

Rey Carlos III

Sigue la preocupación por el rey Carlos III y hasta el momento lo que se conoce de su estado de salud es que no sería grave, aunque sí le costó al padre de William y Harry una noche de hospitalización.

C.G.