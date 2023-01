Qué dijo el Príncipe Guillermo sobre lo que cuenta el Príncipe Harry en su nuevo libro

“En la sombra”, es el título del nuevo libro del Príncipe Harry de Inglaterra, que tendrá su lanzamiento oficial el 10 de enero. Pero ya antes de haber salido, el libro produjo un fuerte impacto en el seno de la corona británica. Particularmente en el Príncipe Guillermo, del cual el libro cuenta cosas que, según afirma la periodista especializada en realeza del Sunday Times, Roya Nikkham, han dejado al príncipe “devastado”.



"En la sombra" es el nombre del libro del Príncipe Harry. En él desnuda oscuros secretos de la familia real británica.

"Está terriblemente triste porque han salido cosas muy personales, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que él sabe de su hermano, él tiene sus propias experiencias con Harry, de cómo lo cuidaba. Sin embargo, creo que él siente que no es correcto salir a decir, esto no sucedió o sucedió de una manera diferente. No es la manera en la que él actúa" , contó Nikkham.

Como es de esperarse, el libro desnuda oscuros aspectos de la familia real británica, en particular varios enfrentamientos que Harry y su pareja, Meghan Markle, mantuvieron con Guillermo y su esposa, Kate Middleton.

Por ejemplo, en 2019, Harry cuenta que se peleó con su hermano debido a que este llamó a Meghan Markle “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. Según la descripción de Harry, Guillermo “lo agarró por el cuello de la camisa, rasgó su collar y lo tiró al suelo. “Caí sobre el cuenco del perro, que se partió debajo de mi espalda, y los pedazos me cortaron”, relata Harry.

Otra de las anécdotas del libro que lo tienen como villano a Guillermo es una de 2005, cuando Harry decidió asistir a una fiesta de disfraces lookeado como un oficial nazi, con todo y esvástica. Algunas fotos del Harry vestido como nazi llegaron a la prensa, y según afirma el libro, tanto Guillermo como Kate Middleton tuvieron que ver.

Guillermo junto a Kate Middleton.

Harry, siempre polémico

En diciembre, el duque de Sussex aconsejó a las personas que se sientan “atrapadas en trabajos que no les den alegría” que renuncien y vean esta decisión como un motivo de “celebración”. Estas declaraciones fueron brindadas durante una entrevista en la que habló sobre su nuevo rol como como directivo en Better Up, una empresa dedicada a la salud mental y con sede en California.

Los dichos causaron polémica en el Reino Unido donde lo tildaron de vivir en las nubes y estar lejos de las necesidades del ciudadano común y corriente. “No todo el mundo tiene 30 millones de libras esterlinas en el banco. Me pregunto si daría el mismo consejo a las personas cuya salud mental empeora con su matrimonio. Cállate, H, por favor”, fuer solo uno de los comentarios que se esparcieron por Twitter y que recopiló en una nota el “Daily Mail”.

Desde la Casa Real evitaron dar su opinión, pero se sabe que dentro de la familia hubo voces críticas a la posición cómoda con la que el duque habló de un tema tan sensible como el trabajo y el sustento.