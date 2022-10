Aseguran que Camilla Parker Bowles “tuvo algo que ver” en la separación del príncipe Guillermo y Kate Middleton 

El príncipe Guillermo y Kate Middleton se conocieron en la Universidad de St. Andrews, durante el otoño de 2001. En marzo de 2002, la joven Middleton desfiló durante una recaudación benéfica para las víctimas del atentado terrorista de las Torres Gemelas y en primera fila estaba Guillermo presente. Esa misma noche, en la fiesta posterior se vio a la pareja besándose y desde entonces todo el mundo dio por hecho que ambos estaban saliendo. Si bien su noviazgo duró muchos años, un tiempo antes de contraer matrimonio la pareja se separó, para luego volver y comprometerse.

El príncipe Guillermo y la Reina Isabel II

A principios del siguiente año, el príncipe Guillermo invitó a Kate Middleton a mudarse con él, en un piso compartido con un amigo de Eton. El noviazgo ya era oficial para el año 2004 y si bien la prensa le preguntaba al joven heredero si tenía planes de matrimonio, él contestaba horrorizado que no quería casarse hasta no cumplir sus 30 años. Mientras tanto, la Reina Isabel II y el entonces príncipe Carlos le aconsejaron al heredero al trono británico no apresurarse al compromiso.

En 2007, Guillermo y sus amigos planearon un viaje ‘solo de chicos’ a Grecia con una tripulación exclusivamente de mujeres, y aquello hizo que la relación con Kate se rompiera de inmediato. Los jóvenes decidieron separarse y posteriormente el príncipe Guillermo aseguró que “estaban tratando de encontrar su propio camino y que necesitaban un poco de espacio”. Sin embargo, muchos años después un experto real afirmó que había otra razón y que tendría que ver con Camilla Parker Bowles.

El Rey Carlos III, Camilla Parker Bowles y Kate Middleton

“Ella es una aristócrata, siempre se ha estado moviendo en los círculos reales. Siempre se había considerado a sí misma como la heredera de Alice Keppel, su bisabuela, que fue la amante de Eduardo VII. Ella estaba muy orgullosa de esa conexión, presumía eso de niña y de adulta, y eso es lo que pretendía ser: parte del círculo real en el papel de amante del futuro rey, y luego del rey” reveló Christopher Anderson sobre Camilla, en su libro ‘William and Kate: A Royal Love Story’.

Para entender por qué Parker Bowles querría separar a la pareja, el experto en realeza afirmó que “Camilla es un poco esnob”, y luego agregó: “Ella no miró a Kate Middleton como alguien digno de unirse a la Familia Real. Kate es la primera mujer de clase trabajadora en ser aceptada dentro de la familia. Desciende de mineros del carbón y su madre era azafata. Entonces por todas esas razones, Camilla nunca sintió realmente que Kate como individuo y la familia Middleton en su conjunto fueran dignos de ingresar a la Familia Real. Me dijeron en varias oportunidades que Parker Bowles le susurró al oído a Carlos de Inglaterra que realmente era hora de obligar a Guillermo a tomar una decisión de una forma u otra”.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton

Si bien Christopher Anderson afirma que la Reina Camilla fue la instigadora de la separación entre los actuales príncipes de Gales, otros expertos aseguran que existen otras versiones respecto a la ruptura. Diez semanas después, Guillermo y Kate se reconciliaron y durante un viaje a Kenia en 2010, el príncipe le propuso matrimonio a su novia con el anillo que perteneció a su madre, Lady Di.

“Me hizo una persona más fuerte. Descubres cosas sobre ti mismo que quizás no te habías dado cuenta. Creo que puedes consumirte bastante en una relación cuando eres más joven. Realmente valoré ese tiempo, para mí también, aunque no lo pensé en ese momento” aseguró Middleton en noviembre de 2010, durante su entrevista de compromiso.

Qué opinan los hijos de Kate Middleton sobre el pasado de su madre:

Cuando la Reina Isabel II murió, Kate Middleton reveló el tierno gesto que tuvo el príncipe Louis ante la triste noticia. El hijo menor de los príncipes de Gales, junto a sus hermanos, el príncipe George y la princesa Charlotte, tenían una gran estima por la fallecida monarca, y en más de una oportunidad suelen preguntarle a su madre sobre la historia de la Familia Real británica. En los últimos días, la esposa del príncipe Guillermo reveló qué opinan sus hijos respecto a su pasado.

Qué opinan los hijos de Kate Middleton sobre el pasado de su madre



Durante los diez días que duró la Operación Puente de Londres, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se encargaron de acompañar al público que se había acercado a las distintas inmediaciones, donde transitó el féretro con los restos de la Reina Isabel II, para despedir a la monarca. Junto a los ciudadanos, Kate mantuvo una conversación, a quienes confesó algunos detalles de la intimidad familiar.

Uno de los detalles que más llamó la atención a la princesa de Gales en aquel momento, fue una persona que se acercó llevando la bandera de su compromiso con el futuro Rey. Recordemos que Kate y Guillermo de Gales se conocieron en 2003 durante su etapa universitaria. La pareja anunció su compromiso en noviembre de 2010 y se casaron seis meses después, en abril de 2011.

Los futuros reyes de Reino Unido llevan juntos casi dos décadas y la famosa fotografía del día de su compromiso en el Palacio de Buckingham, recorrió el mundo. En la actualidad, Kate y Guillermo formaron una cálida familia, y según contó la princesa de Gales a los ciudadanos, suelen pasar tiempo junto a sus hijos viendo fotografías del pasado.

Qué opinan los hijos de Kate Middleton sobre el pasado de su madre



“Mamá, pareces tan joven” es uno de los divertidos comentarios que suelen hacer el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, cuando ven imágenes de sus padres durante su etapa universitaria. La princesa de Gales reconoció ante los ciudadanos que las opiniones de sus hijos la hacen reír.

