Revelaron que el príncipe Harry y Meghan Markle aún no decidieron si estarán presentes en la coronación de Carlos III

Hace pocos días la Casa Real Británica ha develado detalles acerca de la ceremonia de coronación de los reyes Carlos y Camila, que tendrá lugar el 6 de mayo del 2023, los monarcas lanzaron una página web donde documentan todo tipo de información abierta al público donde se detalla cómo será el evento más esperado.

Una playlist de dos horas donde hay distintos artistas y grupos británicos como Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Rod Stewart, Sam Ryder, The Spice Girls, entre otros, además de un comunicado sobre la corona con la que será coronada Camila, una joya que fue de la reina María de Teck.

Se espera una gran cantidad de invitados, sin embargo, la presencia del príncipe Harry y Meghan Markle es dudosa, por la complicada situación desde el estreno de la docuserie ‘’Harry & Meghan’’, la autobiografía ‘’Spare’’ sobre las memorias del duque y todo lo que vino después.

Familia Real Británica

La atmósfera durante el funeral de la Reina Isabel II no fue la mejor y la pareja teme que se torne tóxica, por lo que el duque de Sussex antes de aceptar asistir a la coronación, pretende hablar con su padre Charles y su Hermano William, para aclarar los tantos y repasar los detalles finales.

Cabe destacar, que desde el lanzamiento de sus memorias en su libro Spare, Harry no ha tenido ningún contacto con su familia. Por lo que una fuente de The Mirror explicó: "Harry ha sido muy claro y su posición no ha cambiado’’

"Él no va a asistir, si siente que la atmósfera será tan tóxica como lo fue durante el Jubileo de Platino de la Reina y el funeral. Dijo que quiere reconciliarse con su familia y es su decisión, pero hasta ahora nada ha cambiado’’, aseguraron las fuentes.

Harry & William

Aunque Harry y Meghan se unirán a la congregación de 2000 personas, serán parte como miembros normales de la familia y no tendrán ningún papel especial, como también sea probable que se les prohíba su aparición en el balcón del Palacio de Buckingham.

D.M