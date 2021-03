Sorprendente: el padre de Meghan Markle apoyó a la Corona británica

Tras la entrevista que Oprah Winfrey realizó a Meghan y al príncipe Harry, fue ahora Thomas Markle, el padre de la duquesa, quien participó del programa "Good Morning Britain" y defenestró a su propia hija.

El cineasta habló, desde su casa en México, sobre la nota que dio vuelta al mundo y realizó serias acusaciones contra la mamá de Archie.

La relación entre padre e hija está completamente rota desde que éste dio entrevistas a diferentes medios para hablar de ella a pesar de haberlo negado ante la pregunta de Meghan.

Además, su otra hija, Samantha, hermana por parte de padre, aseguró que le preocupaba la frágil salud de su padre por lo que podía escuchar de la entrevista con Oprah.

El hombre dijo que había sido un error hablar con la prensa y se excusó alegando que era una forma de acercarse a la pareja del príncipe, ya que no tenía noticias suyas desde hacía mucho tiempo. Pero luego expresó que iba a dejar de hacerlo cuando ellos decidan hablar con él.

Thomas confesó que el distanciamiento con su hija fue por un error que él había cometido, pero sin embargo la sigue queriendo.

También manifestó que le hubiera gustado que cuente con él cuando la duquesa sufría los problemas psicológicos: "Pero fue ella quien se aisló de su familia y la ignoró por completo".

Por otro lado, el entrevistado aseguró haber necesitado protección, dado que la prensa lo acosaba permanentemente, pero tanto Meghan como Harry se la negaron. En concordancia con eso reclamó: "Ellos dejaron secar la relación".

Fue en ese momento en el que, refiriéndose al pasado escandaloso del nieto de Isabel II, Thomas no dudó en decir: "He podido cometer muchos errores, pero nunca he jugado desnudo al billar no me he disfrazado de Hitler".

El padre de la duquesa de Sussex, con su voz entrecortada pero firme, aseguró que tiene mucho respeto a los royals y fue ahí cuando lanzó su opinión respecto a las últimas declaraciones de la actriz y su pareja en público.

"No creo que la familia real británica sea racista en absoluto. No creo que los británicos sean racistas", declaró desautorizándola y desmintiendo sus duras experiencias con la familia real.

Por último agregó: "Los Ángeles es racista. California es racista, pero los británicos no creo que lo sean. De qué color será el bebé o cuán oscuro será, supongo que es una pregunta tonta, así de simple. Una pregunta estúpida en lugar de ser un racista total".

Al finalizar la entrevista, Thomas mencionó que si bien las condiciones actuales no son favorables para una reconciliación, no pierde las esperanzas de que eso suceda en algún momento.

"Ellos saben donde vivo, están a sólo 70 millas de mi casa y estoy dispuesto a que nos reunamos. Además, me encantaría ver a mi nieto", cerró.

Meghan Markle sobre la Corona británica: denunció racismo e intento de suicidio

El último domingo la CBS emitió en el prime time la entrevista que Oprah Winfrey le realizó a Meghan Markle, quien estuvo acompañada del príncipe Harry.

La duquesa de Sussex habló de la discriminación racial que sufrió en carne propia, y confesó que hablaron del color de la piel de Archie en una conversación que tuvo el príncipe con la monarquía.

En aquel intercambio le dijeron que el pequeño no tendría título ni la protección del palacio, dado que era "demasiado moreno" y podría ser perjudicial para la monarquía de Buckingham.