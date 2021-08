The Crown: se revelan las primeras imágenes de los nuevos príncipes de Gales 

La cuarta temporada de The Crown relató, entre otras cosas, los primeros años de la relación entre el príncipe Carlos y Diana de Gales, interpretada por la actriz Emma Corrin; así como la fiesta nacional que fue su boda y como captó la atención de todo el mundo. En las últimas horas, Netflix publicó las primeras imágenes de los actores que se pondrán en la piel de los príncipes de Gales en la quinta temporada: Elizabeth Debicki interpretará a la princesa Diana y Dominic West será el heredero al trono británico.

La quinta temporada de The Crown contará la vida de la Familia Real Británica durante la década del noventa, y los últimos años en común de los príncipes de Gales. Aunque Diana y Carlos firmaron su divorcio en 1996, decidieron separarse en 1992 tras una crisis matrimonial que no logró dar marcha atrás. Este año ha sido para la reina Isabel II el “annus horribilis”, ya que la monarca tuvo que afrontar la ruptura del matrimonio de su heredero, la separación del príncipe Andrés de York y Sarah Ferguson, la publicación de la controvertida biografía de la princesa Diana (donde habló del romance de Carlos de Inglaterra con Camilla Parker-Bowles), y la publicación de las polémicas fotos de Sarah junto a su asesor fiscal.

Días atrás se supo que Imelda Saunton, la recordada Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, será la nueva reina Isabel II en la serie de Netflix. Además, se confirmó que Lesley Manville fue la elegida para interpretar a la princesa Margarita, Jonathan Pryce como el nuevo duque de Edimburgo, James Murray como el príncipe Andrés y Claudia Harrison como la princesa Ana. Lo más interesante de esta nueva temporada, es el rumor de que se verán a dos Dianas, ya que además de Debicki, Emma Corrin podría aparecer en distintas escenas en forma de recuerdos.

Aunque no se publicó la fecha oficial de estreno, la quinta temporada de The Crown comenzó a rodarse en el mes de julio de este año, por lo que no estará disponible hasta el año 2022. Aún no se sabe si esta parte de la historia de la serie más premiada de Netflix, contará el trágico final de la princesa Diana en 1997; o si se verá recién en la sexta temporada.

El escalofriante secreto de la corona británica que develó The Crown en su cuarta temporada:

La cuarta temporada de The Crown, cuenta un episodio "poco humano" que la familia real británica volvió para quedar en el centro del debate: cinco miembros fueron abandonados en un hospital psiquiátrico y fueron declarados como "muertos". Es el personaje de la princesa Margarita, la hermana de Isabel II, quién descubre en la ficción lo que estaba pasando y que nadie sabía hasta ese momento porque su madre, lo había ocultado durante años.

En la vida real, los titulares salieron a la luz en el año 1987, cuando The Sun dio la primicia de que las primas de Isabel II, Katherine y Nerissa Bowes-Lyon, habían sido internadas en secreto en el hospital mental Royal Earlswood en 1941, con apenas 15 y 22 años.

En aquel momento trascendió también que la familia había dado por muerta a las mellizas en 1963 a Burke's Peerage, una editorial de libros sobre la aristocracia británica, a pesar de que Nerissa vivió hasta 1986 y Katherine aún estaba viva en el momento en el que se conoció la asombrosa noticia.

