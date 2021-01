Victoria Beckham, la diseñadora elegida por Máxima Zorreguieta

La reina de Holanda, la argentina Máxima Zorreguieta, se tentó con las nuevas creaciones de la diseñadora Victoria Beckham.

Para participar del Foro Económico Internacional que se realizó de forma virtual, Máxima lució un vestido de la colección de la ex Spice Girl. El mismo, de largo midi y mangas voluminosas se destacó por su color morado. El out fit de la esposa de Guillermo de Holanda, tiene un valor cercano a los 1.200 Euros. Máxima completó su look con pendientes al tono.

Si bien Zorreguieta acostumbra a vestirse con marcas como Massimo Dutti o Zara, esta vez siguió los pasos de las royals Letizia Ortiz y Meghan Markle, quienes eligen las creaciones de Victoria.

El tono morado, de gran tendencia esta temporada, es el mismo que lució la nueva primera dama de los Estados Unidos, Kamala Harris, esposa de Jill Biden y se le atribuye una connotación feminista.

Máxima es la nueva clienta Royal de Beckham y se suma a la lista de VIPs, que la eligen. Así también figuran entre sus clientas, además de Letizia y Meghan, Sofíe de Wessex y Rania de Jordania.

El mal momento de Máxima Zorreguieta: fue víctima de la inseguridad

Un pésimo momento vivieron los reyes de Holanda este fin de semana. En la casa de campo que Máxima Zorreguieta y Guillermo de Orange tienen en Italia, entraron ladrones.

El lugar es uno de los destinos favoritos de la familia para tomar algunas de sus vacaciones. La casona fue adquirida en los años ´70 por la reina Beatriz de Holanda y su marido el príncipe Claus y es ahí donde los actuales dueños encuentran el relax y la unión familiar alejados de todo protocolo.