Los tips de Germán Paoloski para cuidar a su familia al volver a casa

Mientras Germán Paoloski y Sabrina Garciarena transitan las últimas seis semanas de embarazo, tanto ella como sus hijos, León y Beltrán, permanecen aislados en su casa durante la cuarentena obligatoria dictada por el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, el periodista y conductor debe cumplir con sus compromisos laborales en la televisión entre las 9 de la mañana, hora que abandona su domicilio, y las tres de la tarde, cuando llega y permanece con su familia.

Lejos de estar preocupado, Germán se ocupa de tomar todos los recaudos sanitarios a la hora de llegar a su casa y antes de tener contacto con su familia. En diálogo con CARAS, el periodista contó cuáles son sus tips, sus rituales y cómo llevan adelante el embarazo en estos tiempos difíciles.

"Por suerte tanto Sabri como los chicos están en casa resguardados. El único que sale a trabajar soy yo y a las tres de la tarde ya estoy en casa. Hoy tenemos el último control obstétrico pero el embarazo marcha perfecto, en unas semanas ya seremos padres por tercera vez. ¿Cómo me manejo al regresar a casa? Tengo mucho cuidado y soy muy precavido. Por supuesto que me preocupa esta Pandemia a nivel mundial pero no entro en pánico sino que me ocupo de tomar las medidas necesarias antes de entrar a casa", comenzó contándole a este portal.

"Tengo alcohol en gel en el canal, en el auto, en el bolsillo y antes de tocar el picaporte de casa me pasó el producto por las manos. Una vez que entro, primero me quito los zapatos o lo que esté utilizando de calzado, lo desinfecto y luego lo hago con mi ropa. No la dejo en un costado o tirada, directamente la pongo a lavar. Me cambio con ropa que no haya estado en contacto con nada, o sea con ropa limpia que está en casa y luego me lavo las manos, la cara y recién ahí saludo a mi familia", contó.