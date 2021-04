Qué es la neumonía bilateral, el cuadro por el que Mauro Viale fue internado y murió

Tras contagiarse de coronavirus, Mauro Viale tuvo que ser ingresado en el Sanatorio Los Arcos por una complicación respiratoria. Finalmente falleció a los 73 años luego de haber sido inoculado con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el día jueves. El periodista había sido internado por un cuadro de neumonía bilateral.

El infectólogo Javier Farina explicó en Todo en Uno (A24) cómo era la situación de los vacunados frente a la enfermedad: “En realidad, si (Viale) empezó con síntomas hoy y se vacunó hace 48 horas, lo más probable es que el contagio haya sido antes de la vacuna, porque el período de incubación rara vez es menor a los dos días. Luego, agrego: “Desde que uno se vacuna hasta que la inmunidad empiece a responder, no pasan menos de 14 días. Y hay que recordar que, igualmente, a pesar de estar vacunado con una o dos dosis y esperar ese tiempo, ninguna vacuna es cien por ciento eficaz para prevenir infecciones”.



Hace unos días, el mismo Mauro Viale había dado la noticia de su vacunación contra el coronavirus: “Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, expresó.

Sin embargo, el día sábado, el comunicador tuvo que ser ingresado en Los Arcos por un cuadro de neumonía bilateral. En un principio estuvo en terapia intensiva pero había ido evolucionando. Tal es así que estaba en una sala común, aunque sus pulmones estaban "comprometidos".

Qué es la neumonía bilateral, el cuadro por el que murió Mauro Viale

"Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar", destaca la organización. En estos casos, la infección puede derivar en una neumonía grave.", destaca la OMS.

La neumonía bilateral que se desarrolla cuando los patógenos (ya sean virus, bacterias u otros microorganismos) inflaman los pulmones.

En una entrevista realizada para EFE Salud, el doctor Pedro Landete, experto en neumología, señalaba que este coronavirus es bastante agresivo para el organismo humano ya que desarrolla problemas en el sistema respiratorio, "siendo la función pulmonar su principal objetivo". Tanto es así, añade, "que estamos observando neumonías bilaterales (inflamaciones) muy extensas, lo que genera una insuficiencia respiratoria grave".

Síntomas y causas de la neumonía bilateral por covid-19, el cuadro que tenía Mauro Viale

La neumonía es una infección respiratoria que afecta a los pulmones, que están formados por alvéolos que se llenan de aire al respirar. "Los alvéolos de los pacientes de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno", explica la OMS.

Por tanto, esta infección inflama los alvéolos de uno o de ambos pulmones lo que da lugar a síntomas como fiebre intensa, dolor en el pecho, tos con pus, escalofríos, dificultad para respirar, nauseas, vómitos o diarrea. También es necesario señalar que la neumonía puede ser adquirida en la comunidad (NAC) o en los hospitales (NN).

La causa de la neumonía está asociada a diversos agentes infecciosos como virus, bacterias y hongos. Los más comunes, según la OMS, son los siguientes:

'Streptococcus pneumoniae': la causa más común de neumonía bacteriana en niños.

'Haemophilus influenzae' de tipo b (Hib): la segunda causa más común de neumonía bacteriana.

El virus 'sincitial' respiratorio es la causa más frecuente de neumomía vírica.

'Pneumocystis jiroveci' es una causa importante de neumonía en niños menores de seis meses con VIH/SIDA, responsable de al menos uno de cada cuatro fallecimientos de lactantes seropositivos al VIH.​

Complicaciones por neumonía bitaleral, el cuadro por el que murió Mauro Viale

Las complicaciones en una neumonía se desarrollan cuando la infección no se limita a los pulmones, sino que se puede extender a otras áreas o cuando el desarrollo de dicha infección es más complejo de lo normal. Los expertos de MSD destacan algunas de las complicaciones más frecuentes en una neumonía:

Los niveles bajos de oxígeno en el torrente sanguíneo.

Tensión arterial baja potencialmente mortal.

Absceso pulmonar o empiema.

Lesión pulmonar grave: Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).

Desde Mayo Clinic también señalan que pueden presentarse complicaciones, sobre todo en determinados grupos de riesgo, como una bacteriemia. Esto significa que "las bacterias que ingresan en el torrente sanguíneo a través de los pulmones pueden propagar la infección a otros órganos".