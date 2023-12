El ingreso de Agostina Spinelli a la casa de Gran Hermano provocó repercusión en redes sociales y uno de sus furcios se convirtió en meme durante las primeras horas dentro del reality.

Agostina es de San Fernando, es policía y orgullosa géminis. Desde el principio, dejó en claro que posee un carácter fuerte, aunque admite sin tapujos ser "llorona".

"En estos tiempos, un delincuente tiene más derechos que un policía, es tristísimo", dijo Agostina Spinelli en su ingreso a la casa de Gran Hermano.

Agostina Spinelli

Agostina reveló su tendencia a derramar lágrimas en diversas situaciones. "Lloro por todo. Si peleamos, lloro; si discutimos, lloro. Me dicen algo que no me gusta y también lloro. Soy muy maricona", describió con sinceridad.

El meme viral de Agostina en su primer día en Gran Hermano

Además de su labor como policía, Agostina Spinelli expresó su deseo de adentrarse en el mundo del modelaje.

Con una hija de 16 años a su cargo, se define como una persona obsesiva con la limpieza y el orden, características que, según ella, pueden afectar su humor en caso de desorden en Gran Hermano. "A pesar de ser muy romántica, en la actualidad me encuentro soltera", añadió.

Agostina Spinelli

Con una determinación clara, Agostina dejó en claro su objetivo en Gran Hermano: "Voy a jugar y quiero llevarme el premio mayor".

Agostina antes de ingresar a Gran Hermano

En redes sociales, Agostina Spinelli logró una fuerte repercusión no sólo por sus dichos sobre la inseguridad, sino porque se convirtió en meme en sus primeras horas en Gran Hermano. La creatividad en redes sociales logró que la mujer policía sea un furor viral en cuestión de segundos.