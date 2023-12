Este lunes 11 de diciembre comenzó la nueva edición de Gran Hermano con 20 participantes de distintas partes del país, y la última en entrar a la casa más famosa fue Catalina Gorostidi, quien sorprendió a todos en su video de presentación.

Pero no solo sorprendió a los televidentes del reality por sus fuertes declaraciones, sino también por ser la hija de Adrián Gorostidi, exjugador de Belgrano y actual DT de Juventud Antoniana.

Catalina Gorostidi junto a su familia.

En el video, Catalina admitió que tuvo un pasado de botinera: "Estuve con todo el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo", e indignó a las redes al confesar: "También con un campeón del Mundo".

Por último, Catalina Gorostidi confesó antes de entrar a Gran Hermano 2023 que por el trabajo de su padre, su familia tuvo que mudarse en varias ocasiones: “Nunca paso desapercibida, siempre llamo la atención. En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Vida nueva, escuela nueva, líder nueva”.

Qué más dijo Catalina Gorostidi en su presentación

Al comienzo del video, la última participante en entrar a la casa más famosa del país reveló algunos detalles polémicos de su personalidad: “Me encanta subir fotos hot, fui muy botinera".

Sin embargo, al final del mismo, Catalina Gorostidi compartió cómo es realmente: “Soy una persona muy justiciera, no careteo absolutamente nada, lo que me molesta, se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y no me importa nada".

Quién es Adrián Gorostidi, el papá de Catalina

El papá de la nueva participante de Gran Hermano debutó con tan solo 17 años en Sportivo Italiano, aunque también jugó en Gimnasia de Jujuy y Colón de Santa Fe, en donde fue el primer sabalero en hacer un gol en una copa internacional.

Adrián Gorostidi en Colón de Santa Fe.

Pero eso no es todo, ya que Adrián Gorostidi también fue parte del plantel de Universitario de Perú, Belgrano, CD Espoli (Ecuador), Cosenza (Italia), Tristán Suárez, Atlético Tucumán y Folgore Caratese (Italia), donde decidió retirarse en 2008.

J.C.C