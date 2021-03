Andy Kusnetzoff reveló quienes le dijeron que no para ir a "PH, Podemos Hablar"

Feliz con su regreso a la pantalla de Telefe con "PH, Podemos Hablar" en su quinta temporada, Andy Kusnetzoff recibió el sábado pasado a figuras de lujo como Pampita, Leonardo Sbaraglia, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis y Rodolfo Barilli. Ahora mientras prepara su segundo programa del año con todos los protocolos de seguridad por el Coronavirus, en una entrevista, el conductor reveló quienes se negaron a participar del ciclo.

"Hay muchos que yo sé que no creo que vengan”, comenzó diciendo en una nota con Clarín y se refirió por ejemplo a Lilita Carrió y Jorge Lanata. "Carrió no quiso, no pudo, no sé. Hace mucho no la veo en la televisión. Y Baby Etchecopar no quiere venir a PH”, reveló.

Sobre su programa dijo: "Se apunta a contar las mejores historias de cada uno. Las anécdotas, cosas cotidianas. Una radiografía de cada uno. Eso es el programa: una entrevista con varias personas al mismo tiempo que muchas veces termina dando algo emotivo. La intención de un programa que se llama Podemos Hablar también era justamente juntar políticos distintos, voces que pudieran debatir. Imposible, muy complicado de lograr", sentenció.

Andy Kusnetzoff fue homenajeado por su esposa en el día de su cumpleaños

Andy Kusnetzoff cumplió 50 años y Florencia Suárez, su pareja, lo sorprendió con un emotivo posteo en su cuenta oficial de Instagram. La productora homenajeó al conductor de televisión en esta fecha especial y fueron furor en la web.

"Compañero de esta loca vida, leal, generoso, presente, atento, honesto, soñador, inteligente, sensible, remador, gran padre de nuestra hija, tan pero tan buena persona", expresó la productora sobre el periodista.

Luego, la pareja de Andy finalizó: "Único con tus imperfecciones y virtudes (hay más virtudes obvio)...Que todo lo bueno que das siempre te vuelva. ¡Todo el amor merecido para vos hoy y siempre!. ¡Sos TODO para este equipo !. ¡Feliz vida! Te amo".