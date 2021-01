Guido Zaffora habló de su salida de Intrusos y dio detalles de su renuncia

Guido Záffora fue uno de los periodistas que decidió renunciar a Intrusos durante 2020 en medio de especulaciones.

El periodista dejó el programa de Jorge Rial después de un año de participar en el staff y enfrentó rumores de una mala relación con Rodrigo Lussich. “Uno siempre se guarda cosas, siempre. Sí, obvio que me guardé cosas. Mucha gente quería que hable mal del programa, de mis compañeros. Muchos me incitaban a eso. Hablaría muy mal de mí hablar de un programa en el que estuve tres años, donde me dieron laburo y me trataron muy bien. Tengo que decir que, más allá de cualquier cosa, me trataron muy bien", dijo Guido en el programa Gossip de Leo Arias.

El periodista aseguró que la salida fue en buenos término aunque confirmó que no tenía afinidad con sus compañeros. "Tengo que decir que, más allá de cualquier cosa, me trataron muy bien. Más allá de que tenga o no afinidad con otros compañeros. Porque no tenía afinidad con todos. Yo, la verdad, es que con los de Intrusos no hablo más. No tengo relación con mis compañeros de Intrusos porque eran compañeros", agregó.

Luego, Zaffora se refirió a las versiones que aseguraban que tenía mala relación con Lussich. "Yo no me fui por Rodrigo. Entiendo que está eso de Rodrigo en el imaginario. Yo no me fui por él. Este año fue muy complicado. Cada uno tiene su lugar y cuando éramos cuatro más todavía", disparó.