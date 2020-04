Antonia, la hija de Verónica Lozano, la retó en medio de "Podemos Hablar"

Un hecho desopilante se produjo en "PH" este sábado, en medio de un ida y vuelta de los participantes, Verónica Lozano le preguntó a Sergio "Maravilla" Martínez si estaba haciendo la cuarentena en Madrid solo. El exboxeador le respondió que sí y ella, pícara, enseguida le preguntó si tenía sexo virtual y ahí pasaron dos momentos graciosos, primero Antonia, la hija de la conductora y Jorge Rodríguez la retó y le gritó ¡Mamá! y el argentino le respondió: "Si no existiese me la corto y se la tiro a los perros", momento en el que Andy se tapó la cara con sus hojas.

“Lo que más me cuesta en esta cuarentena es levantarme en el horario que debería hacerlo. Me levanto una hora y media más tarde porque me duermo dolorosamente tarde, a eso de las 5 o 6 de la mañana. El despertador suena a las 9 y ahí pienso ¿para qué levantarme?, pero siempre lo pongo a las 9 para levantarme a las 11.30 y ahí entreno”, contó el boxeador y Vero tomó la posta...

“Quiero saber si está solo Maravilla. ¿Hay sexo virtual? ¿Hay algo así?”, preguntó y enseguida se escuchó de fondo el reto de Antonia "¡Mamá!". Luego Maravilla tuvo su gran exabrupto: “Algo hay, algo tiene que haber. Imaginate lo que hubiese sido esta pandemia en la época del telégrafo. Hoy hay de todo sino me la corto y se la tiro a los perros”. ¡Tremendo!