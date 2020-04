Eva de Dominici reveló por qué sus padres aún no conocen a su hijo, Cairo

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron de manera virtual debido a la cuarentena nacional dictada por el presidente Alberto Fernández fueron: Verónica Lozano, Eva de Dominici, Sergio “Maravilla” Martínez y Diego Olivera. Posteriormente el conductor compartió mesa con el doctor Jorge Tartaglione y Hernán Casciari. Por otra parte contó con el testimonio de José “Pepe” Mujica y Nelson Martínez, paciente recuperado de COVID-19.

El primero momento de la noche fue cuando Andy pidió que levanten la mano “aquellos que lloraron en el último tiempo” y Eva de Dominici desde Los Angeles: contó que llora todos los días y explicó por qué sus padres no conocen a su hijo de seis meses, Cairo: “Yo tengo a mi familia lejos y al no saber lo que le puede llegar a pasar a un ser querido es muy duro. Lloré hoy, lloré ayer y lloro todos los días porque es muy grave la situación”, comenzó contando

El conductor le preguntó: ¿Cómo manejas las emociones? Y ella respondió que las lleva como puede e hizo una gran revelación: “Estoy con Cairo todo el día y mis papás (Fabio y Patricia) no lo conocen, eso me da mucha tristeza. Justo ahora tenía planeado ir a la Argentina para que lo conozcan y no pude porque justo comenzó el asunto de la pandemia. La verdad que eso me provoca mucha tristeza, igual los abuelos lo ven por video llamada, mucha camarita para ellos vean el día a día de mi bebé”, explicó.