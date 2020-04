Diego Olivera reveló como "abandonó" accidentalmente a Mónica Ayos en pleno terremoto

En una noche de "Podemos Hablar" repleta de anécdotas e historias, Diego Olivera dio la nota al contar una historia que vivió con su mujer, la bellísima actriz Mónica Ayos. Andy Kusnetzoff preguntó quienes pasaron un momento incómodo con su pareja y el actor de la versión mexicana de "Montecristo", programa que lo catapultó al estrellato en en DF relató como "abandono" a su mujer en medio de un terremoto.

"Estábamos festejando un cumpleaños en una casa muy bella, en un barrio muy tradicional de México con estructuras bajas, muy parecido a San Telmo y hubo un terremoto muy fuerte y se empezó a mover todo. Mónica estaba grabando todo con su teléfono y le dije 'gorda vamos'", comenzó relatando y siguió...

"No la agarré, no la tomé del brazo y salimos los dos, yo atine a bajar las escaleras e irme a la calle sin mirar atrás y cuando llegué abajo no la veo, no la encuentro a Moni, y todos, cuando se calmó todo, empezaron a decir que yo la dejé sola, que la abandoné (carcajadas), y yo le dije 'no mi amor, yo seguí los protocolos'. Ella se tomó unos tiempos demasiados complicados (risas). En cambio la versión de ella es que yo estaba en la vereda mientras ella se preocupaba por apagar las velas del lugar para que no se caigan y no se incendie nada. Quedó como que yo la abandone y salí corriendo pero no fue así", cerró a pura risa.