Bake Off: aseguran que se formó una pareja en el programa

El amor parece haber llegado a Bake Off y, según rumores, dos participantes del certamen de Telefe habrían iniciado un romance.

Se trata de Ximena Alfaro y Carlos Martinic, quienes demostraron mantener buena onda tras las cámaras. Según informó Diario Show, la el docente de primaria y la estudiante de instrumentación quirúrgica serían los protagonistas del primer romance en el certamen que conduce Paula Chaves con Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen como jurados.

Carlos Martinic.

Ximena Alfaro, una de las participantes más cuestionadas de Bake Off

Al inicio de una nueva temporada de Bake Off el nombre de Ximena Alfaro comenzó a sonar con fuerza. Al parecer, la joven marplatense no logró cautivar al público y se convirtió en la más odiada del certamen.

En una de las primeras emisiones, Ximena no logró superar el desafío de Dolli (en el que debían replicar un clásico arrollado con crema y frutillas) y los jurados la cuestionaron por su resultado.

Ximena Alfaro y Carlos Martinic, ¿enamorados en Bake Off?

“Yo creo que estaba bien, estaba correcto, estaba riquísimo. No entiendo, la verdad no entiendo. Me hubiera encantado probar el de todos mis compañeros”, dijo, despertando el enojo de los espectadores por su altanería y falta de compañerismo.

Ximena tiene 20 años y es oriunda de Mar del Plata. Fan del chocolate, su sueño siempre fue participar en “Bake Off Argentina” para demostrar que es ella la mejor pastelera amateur del país. Autoexigente y competitiva, estudia instrumentación quirúrgica en su ciudad natal.

La participante más odiada de Bake Off Argentina.

AM