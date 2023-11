Charlotte Caniggia es uno de los personajes más queridos de la televisión argentina. Sus ocurrencias y respuestas siempre se vuelven virales en las redes sociales. En esta ocasión, la modelo visitó el programa "Terapia Picante" y compartió una inusual anécdota que involucra a un polémico protagonista: la lavandina.

Alan Parodi, el presentador del programa, le preguntó a la hermana de Alex Caniggia si era "maniática con el orden". La modelo reconoció que tiene una obsesión por la limpieza y contó una anécdota que sorprendió tanto al público como al conductor. "Una vez trapeé mi casa como una loca, puse tanta lavandina que me bajó la presión", explicó Charlotte.

"Le comenté a mi novio que me sentía mal y mareada, y me llevó a la farmacia, donde me tomaron la presión. Ahí me dijeron que la tenía baja y me dieron un caramelo", continuó la historia la participante del Bailando 2023. "Desde entonces, trato de usar menos lavandina y no en grandes cantidades como hacía antes", cerró la anécdota Charlotte Caniggia.

La obsesión por la limpieza se ha evidenciado en varios realities en los que ha participado. En "El Hotel De Los Famosos", dejó claro que le gusta que todo esté limpio. En 2019, su coach del Bailando la acusó de llegar con olor a cloro a los ensayos, pero ella, lejos de negarlo, lo expone con orgullo.

AF.