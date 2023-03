Marcelo Corazza, quien fue detenido en el medio de una investigación por corrupción de menores, es productor de Gran Hermano y quien mantenía un vínculo "silencioso" con los participantes actuales del reality.

El ganador de la primera edición era quien se lo denominaba "Gran Primo", porque se comunicaba con los jugadores cuando la voz oficial de "Big" no aparecía.

Por ello, es que para Julieta y Marcos su voz y su presencia era familiar y hasta lo mencionaron en una de las recientes emisiones. "Nos decía que nos iba a dar ropita de invierno, abrigada. Ay, la verdad es que me cae tan bien. Es muy amigable. Yo sé quién es”, dijo Julieta y Marcos agregó: “Tiene una voz relinda”.

Lo cierto es que al escuchar estas frases, desde Pluto TV decidieron cortar la transmisión para no darle espacio en medio de la grave denuncia que tiene en su contra.

El papel de Marcelo Corazza en Gran Hermano

Después de ser el ganador de la primera emisión, Marcelo Corazza continuó con las clases de rugby pero se metió en el mundillo de la televisión. Primero, condujo un programa de entretenimientos pero luego decidió meterse de lleno en la producción.

Por ello, es que en la actual edición de Gran Hermano era quien se encargaba de recibir a los participantes que salían de la casa pero también de organizar a los familiares en las tribunas.

También mantenía comunicación con los participantes de Gran Hermano. “Gran Hermano es una voz para los chicos dentro de la casa, pero es una persona que se llama Rodolfo Valss, es muy prestigioso en el ámbito del teatro y no está 24 horas en la casa. Cuando no está Rodolfo o cuando no ameritan que hablen con él, generalmente hablaban con Marcelo Corazza. La voz para los chicos era él, de hecho le decían ‘el Gran Primo’", contó Augusto Tartúfoli.