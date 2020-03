Cris Morena reveló que súper éxito casi lo levantan del aire por falta de rating

Desde que comenzó su carrera como productora (aunque también es actriz, como olvidar su trabajo junto a Carlos Calvo y Pablo Rago en Amigos son los Amigos) todo producto televisivo, teatral o musical de Cris Morena siempre estuvo asociado al rotundo éxito. "Chiquititas", "Revelde Way", "Floricienta", "Casi Angeles", "Aliados", sólo por citar algunos, ya son parte de clásicos de la TV argentina.

Pero en una entrevista con Verónica Lozano, "Cortá por Lozano", el ciclo de Telefe, la productora reveló detalles desconocidos sobre uno de sus mayores y primeros éxitos, "Chiquititas", y contó que el ciclo casi fue levantado de la programación por bajo rating. ¡Sí, increíble! Ya que con los años se convirtió en uno de los mayores éxitos del momento.

“Yo amaba 'Chiquititas', le había hecho todas las canciones, pero yo no era la productora. Corría serios riesgo de que lo levantaran porque había empezado a bajar el rating y yo no lo podía creer. Romina era la protagonista y Gustavo Yankelevich me propuso producirlo. Cambiamos varias cosas que, la verdad, estaban mal", comenzó relatando.

Además reveló cómo fue el trato con los niños: "Primero y principal, quise que los chicos tuvieran un lugar para cuando estén cansados y pudieran descansar, espacio que no había hasta el momento", aclaró y dijo que hizo varios cambios en el guión. Finalmente 'Chiquititas' pasó de querer ser levantado a tener siete temporadas. ¡Increíble!