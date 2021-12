Cuáles son los verdaderos motivos de la pelea de Yanina Latorre y Andrea Taboada

Yanina Latorre y Andrea Taboada tuvieron su inesperado intercambio en LAM en la recta final especial del programa.

En el ciclo de El Trece, Ángel de Brito presentó un informe especial para despedir a Taboada y Latorre aprovechó la ocasión para enfrentar a su compañera.

Aunque no revelaron las causas de la distancia, la rubia estalló en llanto y confesó el gran aprecio que mantiene por su colega y le pidió disculpas públicas. "Si querés te digo una sola cosa y no voy a ir a ningún lado. Yo a vos te quiero un montón, fuiste con la única que no me enojé nunca pese a que en un momento me agrediste y creo que no lo merecía”, dijo la "angelita" visiblemente emocionada.

“Vos querías que yo te pida perdón por algo que no hice, pero si querés te pido disculpas, pero yo creo que vos te confundiste. Yo nunca te hubiera cag... Son muchos años muy amigas”, agregó Yanina Latorre.

Taboada, por su parte, fue más concreta y se mostró conciliadora con Yanina. “Yo lo único que te quiero decir es que con tu familia no me metí, no señalé. Si nos tenemos que sentar a charlar, lo charlamos”, dijo.

Las causas de la pelea entre Yanina Latorre y Andrea Taboada

Meses atrás de esta conciliación, Yanina Latorre se animó a hablar de la discusión que mantuvieron con Andrea Taboada que las llevó a distanciarse de manera definitiva.

"Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no la voy a vender", contó Latorre en Polino Auténtico tiempo atrás.

"Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se lo deschavé al aire. Yo dije 'las minas que hacen...', pero no hablaba de ella", añadió.