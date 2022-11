Gran Hermano: Coscu, Rusherking y otros famosos que son fanáticos del reality

Gran Hermano tiene a todo el país prendido a la pantalla de Telefe y de Pluto TV. Lo cierto es que los hermanitos cosecharon fanáticos en cuestión de minutos y entre ellos se encuentran algunas figuras como Rusherking, Emilia Mernes, Coscu, Bizarrap y muchos más.

Emilia Mernes, fanática de Julieta Poggio de Gran Hermano

Emilia Mernes es una de las tantas famosas que confesó ser fanática de Gran Hermano y manifestó su apoyo por Agustín en Twitter.

Pero la cantante también confesó cuál es su preferida: Julieta Poggio. "Estoy full enganchada", dijo la novia de Duki en una entrevista para Nadie dice nada. "Mi preferida es Juli Poggio, encima le gustan mis canciones, es una capa", disparó.

Lola Latorre, amiga de la participante de Gran Hermano, aseguró que Disney es fanática de Emilia Mernes y que copia sus looks por su gran admiración. En Tik Tok, la joven se animó a hacer diferentes trends de su ídola.

Coscu, Bizarrap y el Kun Agüero, fanáticos de la Frodoneta en Gran Hermano

Coscu, el Kun y Bizarrap dejaron en evidencia su fanatismo por Gran Hermano mientras que revelaron quién es su participante favorito.

El reconocido streamer tuiteó y expuso el fanatismo del productor musical por lo que pasa en la casa más famosa del país: "Por culpa de Bizarrap sé de Agustín, de lo que más me habló en toda la semana fue de GH el hdp".

Gran Hermano

Por su parte, Bizarrap no tardó en responder y hacer pública su preferencia por Agustín, a quien en el reality se le conoce como Frodo, por su parecido al protagonista de la saga El Señor de los Anillos: "Subite a la Frodoneta". Actualmente, Agustín está nominado, debido a que Coti hizo creer a toda la casa de que él hizo la espontánea.

Asimismo, fue el Kun Agüero quien reveló que es fanático de Agustín Guardis cuyo fandom fue apodado como "la frodoneta" y Jimena Barón, quien consume cada emisión del reality, también banca a Frodo.

Rusherking, un fanático más de Gran Hermano

Hace algunos días, Rusherking habló en una entrevista exclusiva con el comediante Gregorio Rosello y confesó algo inesperado. Según Tomás, él estaba dispuesto a presentarse en el casting para entrar a Gran Hermano.

"En un momento pensé seriamente en entrar a Gran Hermano 2022... ¡Te lo juro por Dios!", dijo con mucha seguridad el artista urbano.

Cuando Grego le preguntó que si se trataba de entrar y estar solo una semana, Rusher fue muy claro: "No, ¿qué semana? Entrar a ganarlo. Pero, hay muchas cosas en contra".

El humorista no podía creer lo que estaba oyendo y le dijo que cualquiera de los participantes que están hoy en GH, de tener el nombre que ya maneja el artista, no estarían metidos en el reality. "Me hubiese encantado porque me gusta ese juego", remarcó el cantante.

Además, confesó que, al igual que Emilia Mernes, Coscu y Bizarrap sigue Gran Hermano pero agregó que Alfa no le cae tan bien.