El desafío del auto en Gran Hermano: todos los detalles del challenge más extremo

Gran Hermano es el programa éxito del momento y los hermanitos lo saben. Ahora, la producción decidió poner en curso "el desafío del auto", un reto que consiste en un juego de fuerza y concentración, además de un concurso clásico en el mundo con personas que se preparan día y noche para ese tipo de competencias.

Cómo es "El desafío del auto" y cuándo será emitido en Gran Hermano

El reto implica tener una de las dos manos en contacto con el auto, y el que por alguna razón no lo haga, queda eliminado. El último en mantenerse en esa posición, se hará acreedor de un auto cero kilómetro.

La emisión del reto está prevista par el próximo lunes 9 teniendo en cuenta que ese día llegará a la pantalla de eltrece la nueva edición del reality El hotel de los famosos.

El desafío que es furor en el mundo consiste, ni más ni menos, que en mantener una de las manos apoyadas en el auto la mayor cantidad de tiempo posible, pase lo que pase.

Sin embargo, no todo es tan sencillo y hay reglas. Todavía no develaron la cantidad de tiempo que se puede ir al baño en ese lapso, o la posibilidad de dormirse o no durante el desafío que en algunos casos puede llegar a durar hasta tres días, dependiendo la capacidad de los participantes. Hay lugares en el mundo dónde se permite dormir a los participantes, y si al despertar aún tienen la mano apoyada en el auto continúan en competencia.

En GH Brasil lleva el nombre "Prueba de la resistencia" y los jugadores no pueden comer ni ir al baño pero las reglas que aplicarán en Argentina respecto a esto aún se desconocen.

Para esta edición de Gran Hermano se confirmó que solo podrán participar quienes se encuentren en la casa desde el primer día, como forma también de calmar los ánimos de esos concursantes, que cuestionaban qué beneficios tenían por sobre los nuevos ingresados y por los que entraron gracias al repechaje. Quienes están habilitados para participar son Walter Santiago, Alexis Quiroga, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, Thiago Medina, Maxi Giudicci, Julieta Poggio y Romina Uhrig

Agustín, Daniela, Camila, Ariel y “La Tora” serán simples espectadores de este juego que promete ser un éxito en Gran Hermano.