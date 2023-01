Gran Hermano: Las maquilladoras se hartaron de Coti y la acusaron gravemente por su actitud antes del debate

Desde salida de Coti de Gran Hermano sigue dando de qué hablar dentro y fuera de la casa, debido a su comportamiento y jugada. Ahora, la ex participante se encuentra nuevamente envuelta en una polémica ya que estuvo como invitada durante El Debate como cada noche en Telefe.

En el programa en A la Barbarossa, Nancy Panzos, mandó al frente a Coti por sus actitudes de diva y maltratar al personal de la producción y maquilladores.

“Me dijeron que lo podía contar. Ayer estaba maquillándome antes de entrar al estudio y de golpe llega la maquilladora y el peinador, que no voy a dar los nombres, que habían estado con ella preparándola”, empezó a comentar sobre la situación que se generó antes del programa.

“Venían como de atender a la diva más grande de la televisión y decían ‘es insoportable’”, reveló las actitudes de Coti.

Y continuo la panelista, “Los había vuelto realmente locos con cómo quería maquillarse, cómo quería peinarse. La gente que trabaja en Telefe, en la producción de este programa, tiene 20 o 30 años de televisión”.

“Esto, que lo vemos en maquillaje más de una vez, son inseguridades propias”, opinó Pazos, debido a que estuvo presente en El Debate.

Aunque, Gastón Trezeguet defendió a la ex participante, “Es su primer programa en vivo, chicos. Nos iba a enfrentar a nosotros, acaba de salir de la casa. Se peló con todos y no sabía si la querían o no. Imaginate que exigirles a las maquilladoras que la maquillen como quiere es lo mínimo que podía haber hecho. ¡Es alguien que no es del medio!”, cerró el periodista.