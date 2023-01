Gran Hermano: la parodia de Julieta y Marcos con High School Musical

Gran Hermano es el programa éxito del momento y sus participantes son el foco de todas las miradas. Julieta Poggio y Marcos Ginocchio son una de las parejitas shippeadas en el afuera pero que adentro no se concretan.

Lo cierto es que los jóvenes son los protagonistas múltiples edits que andan dando vueltas por internet y en esta oportunidad, se convirtieron en una remake de High School Musical.

Gran Hermano se transformó en High School Musical de la mano de Julieta y Marcos

High School Musical es una película que se estrenó en el 2006 cuyos protagonistas son Vanessa Hudgens y Zac Efron. Lo cierto es que se trata de una comedia adolescente con tintes musicales que revolucionó el mundo y que cosechó fanáticos en todas partes. Troy Bolton y Gabriella Montez eran la pareja más admirada por todos los jóvenes del momento.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron los elegidos para un edit que se viralizó en el que se puede ver a los hermanitos cantando como si fueran los mismísimos Troy y Gabriella.

"Start of something new" es la canción que suena de fondo mientras el video simula que los jugadores están cantando dicho himno en cuanto a High School Musical se refiere.

El video fue realizado con un fragmento de lo ocurrido una de las tantas fiestas de los viernes en la que la producción decidió hacer temática karaoke y Marcos Ginocchio y Julieta Poggio subieron a cantar juntos en la casa de Gran Hermano.