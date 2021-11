El fuerte enojo de Pampita en La Academia: \"No nos metemos con tu trabajo\"

Pampita mantuvo un picante intercambio con Lolo Rossi en La Academia. Lejos de quedarse callada, la modelo salió al cruce contra la bailarina por sus fuertes declaraciones.

Al parecer, Lolo aseguró que el jurado del programa de Marcelo Tinelli no "incentiva a los participantes". “Siento que tienen que ser constructivos porque si no los participantes no saben qué tienen que mejorar", dijo la coreógrafa.

Pampita y Lolo Rossi se cruzaron en La Academia.

Dolida por esta frase, Pampita quiso dar su parecer y disparó: “Ella dice ‘yo siento’, ‘yo siento’. ¿Sabés todo lo que sentimos con cada cosa que vemos acá? Nosotros no nos metemos con tu trabajo y no cartoneamos en una previa hablando sobre el trabajo de otro. Muchas coreografías que llegan acá deberían haber sido mejor supervisadas por ustedes que son las jefas de coaches”.