El lamentable comentario de Wálter Queijeiro sobre Diego Ramos

El sábado pasado en "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, se dio un hecho que jamás había sucedido en la vida de Diego Ramos. El actor habló de su privacidad y su vida íntima y reveló que desde hace dos años comparte su vida con Mauro, su pareja y así a sus 47 años dejó de lado el silencio. Pero aparentemente a Walter Queijeiro no lo cayó nada bien.

“Hay algo de mi intimidad… hablar de esa parte no me gusta y nunca me gustó. Sea lo que yo sea o lo que me guste, porque por ahí viene a colación de eso. Soy lo que soy y vivo feliz con ello. Ah y se llama Mauro", dijo mientras prendía una vela y le respondió a Luis Albinoni quien le había pedido que cuente quien lo hacía feliz.

En “Bendita Tv”, el programa de Beto Casella por "El Nueve", trataron el asunto y el psicólogo Gabriel Castaña se sorprendió por la soltura del actor: “Diego dijo una de las frases más profundas que escuché últimamente en la televisión. ‘Yo no elijo lo que soy, pero estoy muy orgulloso de serlo'. Fue brillante porque además le da un mensaje espectacular a la comunidad homosexual”.

Entonces intervino Walter Queijeiro y cuestionó: “La verdad es que yo no lo entendí. Creo que cada uno es artífice de su propio destino y que cada uno decide lo que es”. Sus compañeros cuestionaron fuertemente su comentario y el periodista volvió a decir: “En cierta manera Diego está negando lo que siente realmente… Entonces, la pregunta que habría que hacerle ‘si usted no eligió lo que es, ¿qué sería de poder decidir?’. Sería una buena pregunta”. Castaña ante la insistencia del periodista lo invitó a repensar: “No, Walter. Es al revés. ¿Vos elegiste tu heterosexualidad, Walter?” y Queijeiro cerró drásticamente: “Yo decido lo que soy todos los días”.