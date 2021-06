El llanto desconsolado de Matilda Salazar en el estudio de ShowMatch

Luciana Salazar se presentó ayer en la pista de ShowMatch para bailar el ritmo Shuffle pero, a diferencia de otras veces, llevó a su hija Matilda quien, según aseguró su mamá, quería ir desde el primer día. La pequeña, sentada a un costado de la pista, escoltada por dos niñeras, se puso a llorar desconsoladamente porque Marcelo Tinelli no había advertido su presencia en el estudio.

Luli, acompañada por su partenaire, Jorge Moliniers, ingresó a la pista enfundada en un mono plateado y el conductor pidió un fuerte aplauso para la pareja. "Me dijo que iba a traer a Matilda", indagó Marcelo a Salazar quien, no tardó en responderle "ahí está, se puso a llorar porque no la llamaban", contestó la madre e inmediatamente la cámara enfocó a la pequeña quien lloraba desconsoladamente a pesar de que las dos niñeras que la acompañaban, intentaban infructuosamente calmarla.

Matilda y Luciana Salazar.

Fue en ese momento en el que Tinelli se acercó a la pequeña y tomándola de la mano, la acercó a su mamá, además de obsequiarle algunas golosinas. Con un look romántico, Matilda, de 3 años lució un vestidito blanco con estampa de delicadas flores negras, falda acampanada y dos moñitos negros en el pecho, con importantes mangas de tul, zapatitos negros tipo Guillermina de charol y medias can can. Completó su outfit con un tapadito y el pelito recogido con un rodete rodeado de una cinta bebé negra.

Matilda Salazar.

Una vez consolada, Matu, a upa de su mamá, contestó las preguntas del conductor y tras regalarle las golosinas le preguntó: Vos cómo te llamás y la pequeña súper despierta contestó: "Matilda", ¿cuántos años tenés, continuó Tinelli? 3, respondió la hija de Luli ,quien luego dejó bailar a su mamá y, mientras pasaba el tiempo, la pequeña se relajó.

Mirá cómo va peinada Matilda Salazar al jardín

Matilda Salazar volvió al jardín que tanto extrañó durante la cuarentena y Luciana aprovecha las jornadas escolares para mandarla bien lookeada. La niña de tres años se destaca por los peinados que luce cada día.

"Los peinados de mami", dice la story compartida en la cuenta oficial de la pequeña mimada de la casa. En la postal se puede ver que la modelo de 40 años le hizo dos colitas cruzadas en la parte de atrás de la cabeza y decoradas con moños.

