A pocas semanas de la final de Gran Hermano, Emmanuel Vich ha logrado consolidarse como uno de los participantes más destacados, gracias a su capacidad de adaptación y su resiliencia. Sin embargo, su estancia en la casa no ha estado exenta de dificultades, incluyendo un incidente polémico que nunca fue transmitido por las cámaras del reality show.

Emma, como lo llaman sus compañeros, no solo ha lidiado con la abstinencia de cigarrillos y las agresiones de Juliana "Furia" Scaglione, quien pasó de detestarlo a reconciliarse con él, sino que también vivió un episodio crítico que, según él, fue censurado por la producción. Emmanuel relata que se desmayó en la casa y tuvo que ser asistido por el equipo médico, aunque no hay registro visual de este evento.

Los hechos contado por Emmanuel

“Un día de prueba de líder, tuve que ir al súper a buscar una gaseosa. Me tuve que agachar en un balde con un bloque de hielo y muchos hielos, me desmayé. Me tuvo que traer hasta acá Joel, me puso los pies para arriba”, explicó Emmanuel a su amiga La Gata Noelia durante su visita a la casa.

Emma describió el incidente detalladamente: “Tuvieron que venir los médicos, todo. Fue por tener la cabeza para abajo y los brazos congelados. No habíamos desayunado. Estaba congelado, me midieron el azúcar, todo. Los médicos acá son los más, te cuidan, la producción es lo más”.

Este desmayo no fue mostrado en DGO ni en los informes editados de Gran Hermano, lo que ha generado controversia y escepticismo entre los seguidores del programa. No obstante, Emma enfatiza la calidad del equipo médico y el apoyo terapéutico que ha recibido, destacando la importancia del psicólogo del programa: “El psicólogo es de primer nivel. Por eso siento que puedo salir de muchas cosas gracias a eso. Son gente muy profesional”.

A medida que se acerca la final, estos incidentes subrayan la intensidad y las dificultades que enfrentan los concursantes dentro de la casa de Gran Hermano, mostrando que detrás de las cámaras y el espectáculo, hay verdaderos desafíos personales y físicos que no siempre salen a la luz.