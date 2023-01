A principios de enero, Melody Luz y Alex Caniggia anunciaron a través de Instagram que están en la dulce espera de su primer hijo. Sin embargo, la hermosa noticia se vio opacada por fuertes declaraciones de la bailarina hacia algunas panelistas que querían compartir la primicia en los medios.

Se trata de las historias de Instagram en las que Melody Luz aseguró que no hablaría de su embarazo con la prensa y, de querer entrevistarla, le deberán pagar por su tiempo y sus respuestas. Las declaraciones causaron polémica y hasta la acusaron de oportunista. En Mañanísima, Estefi Berardi rompió el silenció y aseguró que Luz "Me apuró" a través de audios de WhatsApp.

Carmen Barbieri puso el tema sobre la mesa cuando habló de lo feliz que estaba por la pareja del Emperador y la bailarina, cuando Pampito destacó el silencio de Berardi y dijo que "La trataron de extorsionadora". "Yo por eso no opino y no quería contar esto. Fue ella, Melody Luz, no él. Lo que pasó fue que me había llegado la noticia de que Melody estaba embarazada. Fui la primera en saberlo, me enteré antes que su familia. Entonces, le escribo a Melody y le digo: 'Melody, me enteré de esto. Felicitaciones. ¿Lo puedo contar?, confesó la panelistas.

Sin estar para nada a gusto con la filtración de la novedad, según Berardi, Melody Luz "Me mandó unos audios tremendos. Primero, me empezó a apretar para que le dijera quién me lo había dicho, que cómo podía ser que yo me hubiese enterado antes que su familia". Sin embargo, desde Twitter, algunos usuarios compartieron los audios que Melody Luz le mandó llorando a Estefi, rogándole para que no le arruine el buen momento.

La polémica por el embarazo de la bailarina y Alex Caniggia causó demasiada polémica y hubo usuarios que se pusieron del lado de Melody, mientras que otros aseguraban que su respuesta en Instagram fue muy soberbia.

Cuánto pidió Melody Luz para dar una nota sobre su embarazo

Inmediatamente después de haber anunciado la tierna noticia sobre su embarazo, la novia de Alex Caniggia se mostró furiosa con el periodismo de espectáculo y, a modo de venganza, aseguró que no daría ninguna entrevista de manera gratis. Andrea Taboada contó en LAM que, tanto Melody Luz como los hermanos Caniggia, piden una exorbitante cifra en dólares para hablar con los medios. "Hablé con Fabián Esperón que es el representante de Alex y de ella y le pregunté por esto. Me dijo que sí, que los chicos están pidiendo dinero”, expresó la panelista y recordó haber escuchado que la pareja pide 5000 dólares por cada nota.

