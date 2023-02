Alfa es uno de los participantes más polémicos del certamen por los comentarios y actitudes que tiene con sus compañeros. En esta semana estuvo en la mira de todos por una repudiable con Camila y los celos de Marcos, la salvación de la líder de la semana fue muy criticada en las redes.

Luego de ser salvado de la placa, Walter tuvo una discusión muy fuerte con Romina. Estefi Berardi se mostró muy sorprendida porque Alfa todavía no es eliminado de la casa. "Siempre decimos que Alfa tiene momentos buenos y momentos malos. Está en un momento malo. Está insoportable", dijo Pampito.

"Tuvo una pelea tremenda con Romina y hace dos días también con Camila por la insistencia y casi la desubicación de querer meterse al baño. Entonces, viene derrapando".

"Está insoportable. A Camila medio que la psicopateaba. Le decía: 'Vos todo lo que conseguiste fue gracias a mí'. Está en un mal momento Alfa. Hace más de dos meses que están encerrados y me parece que están empezando a sacar lo peorcito. Alfa encima es un tipo intenso por lo que es peor".

Estefi Berardi muy crítica con la situación dijo: "Ya viene desde hace rato Alfa mostrando este tipo de actitudes, pero la gente no lo saca de la casa. Yo no lo entiendo". Pampito dándole la razón a la panelista explicó: "Además, logró enemistarse con Romina y yo no sé si eso está tan bueno para él. Me parece que lo va a perjudicar. Esto de decirle todo lo que tenía que decirle delante del resto, lo hizo de forro. Lo hizo con mala leche".

"Es lo mismo que hace con Ariel cuando le dice las barbaridades que le dice. Aunque no lo quieras no da que lo bardees físicamente", cerró Estefi.

